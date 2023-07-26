نشرة أخبار التوك شو.. بشرى بشأن الكهرباء وصدمة عن الطقس وتحذير من اختفاء السجائر

تحرص بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعها الكريم على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

ونسرد خلال هذا التقرير أبرز أخبار التوك خلال الساعات الأخيرة:

أكد يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أنه تم طرح شهادات جديدة لخدمة العملاء، و تلك الشهادات سيتم توفيرها من غد الأربعاء.

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البنك الأهلي يكشف الهدف من طرح شهادتي إدخار جديدتين بالدولار (فيديو)

كشف محمد الإتربي رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك مصر، حقيقة ترشحه لـرئاسة نادي الزمالك خرل الانتخابات المقبلة.

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رئيس بنك مصر يكشف حقيقة ترشحة لرئاسة الزمالك (فيديو)



ناشد الدكتور هاني النقراشي، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الطاقة الحكومة بإلغاء قرار التوقيت الصيفي، مردفًا: “ده اللي حصل نتيجة لنصائح الأجانب، وطبعا ده اللي بيدي لك النصيحة الغلط تبعده عنه".

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“النقراشي” يطالب بإلغاء التوقيت الصيفي وطرد الأجانب من وزارة الكهرباء.. نصائحهم كوارث

كشف الإعلامي أحمد موسى، بشرى سارة للمواطنين عن تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء خلال الفترة الأخيرة

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أحمد موسى يعلن بشرى للمواطنين حول انقطاع الكهرباء (فيديو)

أكد الكاتب الصحفي رفعت فياض، المتخصص في ملف التعليم، أن نتيجة الثانوية العامة، ستعلن يوم الثلاثاء أو الأربعاء المقبل، وأن نسبة النجاح خلال هذا العام 75%، وأن هذه النتيجة ستكون أعلى من العام الماضي.

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موعد نتيجة الثانوية العامة (فيديو)

كشف الناقد الرياضي، محمد العراقي، أن النادي الأهلي أنهى التعاقد مع اللاعب الدولي المغربي رضا سليم بناء على رغبة مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

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تفاصيل انتقال المغربي رضا سليم للأهلي (فيديو)





قال الإعلامي رامي رضوان، إن واقعة صفع حسين الشحات لمحمد الشيبي لا يختلف عليها اثنان يتحدثان بموضوعية بعيدا عن الانتماء، لأنه حدث غير أخلاقي، وغير رياضي، ويجب العقوبة.

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رامي رضوان معلقا على أزمة الشحات والشيبي: علاقات مصر والمغرب أكبر من أي لاعب



قال السفير نزيه النجاري، سفير مصر في موسكو، إن العلاقات بين مصر وروسيا متشعبة، حيث يجمع البلدان تعاون في كافة القطاعات منذ زمن، زاد خلال السنوات الأخيرة وبالتالي هناك اتجاه لإنشاء منطقة صناعية روسية بقناة السويس.

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سفير مصر بموسكو يكشف سبب إنشاء منطقة صناعية روسية بقناة السويس



أكد إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان، أنه إذا لم يتم استيراد المادة الخام للتبغ للشرقية للدخان لن تكون هناك سيجارة واحدة في الأسواق، مشيرا إلى أن التاجر الجشع يكسب 25 جنيها في علبة السجائر الكليوباترا الواحدة.

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شعبة الدخان تحذر من اختفاء السجائر نهائيا من الأسواق (فيديو)



قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الموجة الحارة التي نعاني منها في مصر تضرب مختلف دول العالم نتيجة ما يشهده المناخ من تغيرات ومن الممكن أن تكون درجات الحراة الشهر المقبل أعلى مما نشهده حاليا.

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وزيرة البيئة تصدم المواطنين: موجة الحر القادمة أصعب من الحالية (فيديو)



حذر الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي طلاب الثانوية العامة من منح الرقم السري لأشخاص آخرين

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.التعليم العالي يحذر طلاب الثانوية العامة قبل التنسيق (فيديو)

