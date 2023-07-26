وكيل فيتوريا يعلق على رحيله عن منتخب مصر وتطورات عرض أهلي جدة السعودي

علق كريم أبو سليمان وكيل روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر على أنباء اقتراب روي فيتوريا إلى تدريب أهلي جدة السعودي.

إقرأ أيضًا..

وقال كريم أبو سليمان في تصريحات خاصة لـ(الريمونتادا)، إن هناك مفاوضات شفهية من جانب الأهلي السعودي عن طريق وكلاء ولم يتم التواصل مع فيتوريا بشكل مباشر.

وأضاف وكيب فيتوريا: "المدرب لا يفكر في الرحيل عن منتخب مصر ولديه مشروع وأحلام كبيرة مع الفراعنة".

وأوضح: "بعض الأخبار أكدت أن هناك وفد سعودي في القاهرة من أجل التفاوض مع فيتوريا بشكل مباشر ولكن هذه الأنباء غير صحيحة فيتوريا متواجد في البرتغال حاليا".

وشدد: "إذا كان الأمر متعلقا بالمال ، فالمدرب البرتغالي امتلك عرضاً من الشباب السعودي قبل التوقيع لمنتخب مصر بأكثر من ضعف الراتب الذي يتقاضاه مع الفراعنة".

وكيل فيتوريا: المدرب يمتلك عروض من أندية برازيلية و سعودية

وتابع: "هناك أندية برازيلية و سعودية لديها رغبة حالياً في التعاقد مع فيتوريا ولكن المدرب يرغب في الاستمرار مع الفراعنة".

وأتم: "الشرط الجزائي في عقد فيتوريا يفعل في عقب بطولة أمم أفريقيا، ويبلغ قيمة رواتب 3 أشهر من قيمة التعاقد".