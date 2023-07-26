الأزهر يطالب المجتمع الدولي بتبني مشروع دولي يجرم الإساءة للمقدسات الدينية

يستهجن الأزهر الشريف ويستنكر بأشد العبارات إصرار دولتي السويد والدنمارك على تمرير قرارات تفتح الأبواب لسياسات العداء والعنصرية المقيتة ضد الإسلام والمسلمين، وتسمح للمجرمين الإرهابيين بحرق المصحف واستفزاز ما يقارب الملياري مسلم حول العالم.

وأشار إلى أن هذه المجتمعات كشفت عن هويتها العنصرية وتبنيها لسياسات همجية تنشر العنف والكراهية والتعصب.

ويطالب الأزهر الشعوب العربية والإسلامية، وكل مسلم ومسلمة على وجه الأرض، أن يستمروا في مقاطعة المنتجات السويدية والدنماركية، مهما كانت صغيرة وتافهة؛ نصرةً لدين الله وكتابه، كما يدعو حكومات العالم الإسلامي ومنظماته الإسلامية لضرورة التضامن لاتخاذ موقف موحد ومدروس تجاه انتهاكات هذه الدول التي لا تحترم المقدسات الدينية، ولا تفهم إلا لغة المادة والمصالح الاقتصادية.

ويتعجب الأزهر من صمت المجتمع الدولي عن هذه الجرائم الدولية الخطيرة، وما يتضمنه هذا الصمت من تشجيع لهذه الدول على الاستمرار في ارتكاب جريمة العداء السافر للإسلام والمسلمين.

القرآن الكريم سيظل في عليائه كتابا هاديا للإنسانية

يؤكد الأزهر أن القرآن الكريم سيظل في عليائه كتابا هاديا للإنسانية، ولكل من له عقل وقلب وفطرة لم تفسدها عبادة الدرهم والدنيا، ولم تلوثها دنس الشهوات البهيمية والغرائز الحيوانية، وسيبقى القرآن الكريم قبلة النفوس الباحثة عن الحق والخير والجمال، لا يضيره كيد الكائدين ولا حماقة المتطاولين، ولا مكر الداعمين والمؤيدين، وستظل فوضى بعض الحريات الغربية تطل علينا بكل ما هو شاذ وكريه ومرفوض، ولو حرقوا المصحف كل يوم فلن ينقص من هذا الكتاب المقدس مثقال ذرة، ولن يزيدهم هذا الجنون إلا عارا وجبنًا وجرمًا في حق الإنسانية والإسلام

أعرب مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، عن تضامنه مع الجزائر في ضحايا حرائق الغابات، التي تسبَّبت في مقتل عدد من الأشخاص وإصابتهم.

وتوجَّه مجلس حكماء المسلمين بخالص التعازي لجمهورية الجزائر الشقيقة، وإلى أهالي الضحايا وذويهم في هذا المصاب الأليم، سائلًا المولى عز وجل أن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

ويؤكِّد مجلس حكماء المسلمين أن ما يشهده العالم من تغيرات مناخية صعبة تسبَّبت في اندلاع الحرائق وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في مناطق مختلفة حول العالم، يدعونا لضرورة العمل للحد من التَّأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.

مشيرًا إلى أن العالم يتطلع إلى أن يسهم مؤتمر الأطراف COP28، الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة نهاية العام الجاري، في الوصول لحلول فاعلة لهذه المشكلة؛ التي أصبحت تهدِّد الحياة على سطح هذا الكوكب.