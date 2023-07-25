LG تطلق مجموعة OLED evo وOLED وQNED وNano Cell وUHD وLED

أعلنت شركة LG مصر عن إطلاق مجموعتها الجديدة من أجهزة التلفاز لعام 2023 التي تضم الطُرُز OLED evo وOLED وQNED وNano Cell وUHD وLED. تقدم أجهزة التلفاز الجديدة مجموعة من الميزات والابتكارات للمستخدمين، بما في ذلك جودة مذهلة للصورة وصوت غامر ووظائف ذكية مصممة لتلبية احتياجات كل عميل.

تأتي كل أجهزة التلفاز في المجموعة الجديدة مجهزةً بعدة ميزات، مثل نظام التشغيل webOS ومنصة التلفاز الذكي من LG، والتي تتيح للمستخدمين إمكانية الوصول إلى عدة تطبيقات للبث، مثل Netflix وAmazon Prime Video وDisney+. كما تتضمن المجموعة الجديدة من أجهزة التلفاز الدعم لمنصة ThinQ من LG، والتي تقدم إمكانية اتصال أفضل وتجربة سهلة للذكاء الاصطناعي. تتيح منصة الذكاء الاصطناعي ThinQ من LG للمستخدمين أن يستخدموا لغة طبيعية عند التحكم في وظائف التلفاز البسيطة أو إعداداته أو عند البحث عن المحتوى. كما تتيح المنصة إمكانية التشغيل المشترك مع كل من Amazon Alexa وGoogle Assistant. تأتي أجهزة التلفاز OLED evo وOLED وQNED وNano Cell وUHD مقترنةً مع جهاز التحكم عن بُعد السحري المحسن الذي يقدم للمستخدمين إمكانية التنقل والبحث والوصول بسلاسة من خلال أوامر صوتية بأكثر من 20 لغة، بما في ذلك اللغة العربية أو عبر ميزة الضغطة السحرية (بتقنية الاتصال قريب المدى) التي تيسر الاتصال بين التلفاز والهواتف الذكية بلمسة واحدة.

بإطلاق أول تلفاز OLED متقوس في العالم بقياس 55 بوصة في عام 2013، تحتفل LG هذا العام بمرور 10 سنوات على تقنية OLED. تأتي على قمة المجموعة الجديدة من الشاشات بتقنية OLED أحدث تطورات الطرازين evo C3 وCS3، والتي تشمل الجيل السادس من معالج الذكاء الاصطناعي α9 من LG، وتدعمه تقنية Dolby Vision IQ التي تعمل على تحسين كل بيكسل مع تعديل إعدادات الصورة باستخدام الذكاء الاصطناعي بناء على المحتوى وظروف الإضاءة المحيطة. كما تقدم تقنية Max لتعزيز االضوء للشاشة أفضل بنسبة 20% بالمقارنة مع شاشات OLED التقليدية. مع استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي Picture Pro لتقديم صور HDR أكثر واقعية وتقنية الذكاء الاصطناعي Sound Pro التي تحقق صوتًا افتراضيًا محيطًا بقدرة 9.1.2 من خلال نظام السماعات المدمج في أجهزة التلفاز لعام 2023، مما يجعل التلفاز مثالي بالنسبة إلى من يتطلعون للاستمتاع بتجربة سينمائية ومشجعي الرياضات والمهتمين بالألعاب على السواء.و تتوفر شاشة OLED evo C3 بقياسي 77 بوصة و83 بوصة وشاشة CS3 بقياسي 65 بوصة و55 بوصة.

بالإضافة إلى فئة تقنية OLED، تطلق LG فئة A3 بقياسي 65 بوصة و55 بوصة، والتي تأتي مجهزة بالجيل السادس من معالج الذكاء الاصطناعي α7 من LG مع تصميم فائق النحافة. مع دقة 4K فائقة الترقية بالذكاء الاصطناعي ومعالج الصور المخصص، يقدم التلفاز تجربة سينمائية مذهلة مع إضفاء حيوية على المشاهد بفضل الصورة فائقة الحيوية من Dolby Vision والصوت الغامر للحيز المكاني من Dolby Atmos. كما يضم طراز A3 أحدث نظام تشغيل webOS 23 وواجهة مستخدم بتصميم جديد لتحسين تجربة المستخدم، وتضم الواجهة الرئيسية الجديدة تمامًا ميزة "البطاقات السريعة" الجديدة، والتي تقدم للمستخدمين إمكانية الوصول السهل إلى المحتوى والخدمات المخصصة.

بالإضافة إلى أجهزة التلفاز بتقنية OLED، أصدرت LG أيضًا تحديثًا لمجموعتها المتميزة من الطُرُز بتقنية QNED: الطراز QNED81 مدعوم بمعالج الذكاء الاصطناعي α7 من الجيل السادس بشاشات بقياسات 75 و65 و86 و55 بوصة والطراز QNED75 بقياسي 65 و55 بوصة ويعمل بمعالج الذكاء الاصطناعي من الجيل السادس α5. تضم مجموعة QNED تقنيتي Quantum Dot وNanoCell 4K اللتين تقدمان مناطق إعتام أفضل وتقنية mini-LED لتحقيق تحكم أكثر دقة في السطوع ودرجات أعمق من اللون الأسود ومعدل تباين فائق الارتفاع بدقة 4K حقيقية. يقدم هذا النطاق الواسع من المميزات تجربة سينمائية مذهلة بتقنية DolbyAtmos التي تحقق صوتًا محيطًا متعدد الأبعاد والتعديل الآلي للمشاهد بتقنية HDR من Dolby Vision IQ. كما تقدم الطُرُز الجديدة تجربة لعب راقية متقدمة مع موصل HDMI 2.1 بوضع الكمون التلقائي المنخفض من HGiG مع تقنية AMD FreeSync Premium لتحقيق اللعب بمعدل إطارات مرتفع لدقة 4K بقدرة 120 هرتز. محققا، بالاضافة الى معدل التحديث المتنوع ،إمكانيات لعب غير محدودة للاعبين.

تتضمن المجموعة أجهزة التلفاز بتقنية Nano Cell، والتي تقدم تصميمًا أنيقًا وأداء عالي الجودة يُعتبر مثاليًا للمشاهدة في غرفة المعيشة والسينما المنزلية واللعب بدقة 4K. يقدم طراز NANO77 الجديد جودة صورة مذهلة وصوتًا غامرًا ويعمل بمعالج الذكاء الاصطناعي α7 من الجيل السادس للشاشة بشاشة بقياس 86 بوصة ومعالج الذكاء الاصطناعي α5 للشاشات بقياس 75 بوصة و65 بوصة و55 بوصة و50 بوصة. يقدم الطراز NANO77 دقة الوضوح 4K المدعومة بتقنية Nano Cell بدقة 4K حقيقية، وتقدم دقة 4K فائقة الترقية بالذكاء الاصطناعي حيوية أكبر في الألوان ونظام إضاءة خلفية أكثر تطورًا، إلى جانب ميزة NanoAccuracy التي تثبت الألوان، ما يضمن مشاهدة ممتازة من الزاوية المغايرة وتجربة مبهجة لكل أفراد الأسرة. الطراز NANO77 من LG مجهز بكل المواصفات من أجل تجرية لعب مثيرة من الجيل التالي، حيث يضفي حيوية على الألعاب مع أداة تحسين الألعاب التي تقدم تحكمًا أكبر في إعدادات الصورة والصوت. تضمن تقنيتا معدل التحديث المتنوع وAMD FreeSync™ تجربة لعب واضحة وسلسة مع درجة أقل من التأخير والتشوش والتقطيع.

كما كشفت LG عن الطُرُز الجديدة UR80 وUR78 بدقة Ultra HD والتي تتوفر بعدة مقاسات تتراوح ما بين قياسي 43 و86 بوصة. تقدم الفئة دقة الوضوح 4K، والتي تبلغ أربعة أضعاف دقة الوضوح Full HD، ما ينتج ألوانًا براقة وأكثر وضوحًا وصورًا أكثر تفصيلاً. تضم المجموعة الكاملة من أجهزة التلفاز من طراز UHD معالج الذكاء الاصطناعي من الجيل السادس من LG، والذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الصورة والصوت لكل مشهد منفرد.

تأتي في ختام المجموعة التي أطلقتها LG مؤخرًا تلفاز LED الجديد LQ600 بشاشات مقاس 32 بوصة. الطراز LQ600 مجهز بنظام التشغيل webOS 22 والجيل الخامس من معالج الذكاء الاصطناعي α5 وأداة ترقية دقة الوضوح وميزات أداة تحسين الألعاب.

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