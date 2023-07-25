شعبة الدخان تحذر من اختفاء السجائر نهائيا من الأسواق (فيديو)

أكد إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان، أنه إذا لم يتم استيراد المادة الخام للتبغ للشرقية للدخان لن تكون هناك سيجارة واحدة في الأسواق، مشيرا إلى أن التاجر الجشع يكسب 25 جنيها في علبة السجائر الكليوباترا الواحدة.

وأضاف إبراهيم إمبابي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن المادة الخام الموجودة في شركة الشرقية للدخان تكفي لإنتاج السجائر لمدة شهر أو شهر ونصف الشهر.

وتابع رئيس شعبة الدخان، أن هناك احتكارا في سوق السجائر بالأسواق، مضيفا أن هناك أزمة حقيقية في أسعار السجائر في مصر.

وأشار إلى أن الأزمة بدأت بعد تقديم وزير المالية الميزانية العامة لمجلس النواب، متابعا أن المالية استهدفت زيادة 6 مليارات جنيه من حصيلة بيع السجائر والمعسل.

وتابع رئيس شعبة الدخان، أن هناك أزمة في ارتفاع أسعار السجائر في الأسوق المصرية خلال الفترة الأخيرة، مستدركا أن التاجر الجشع علم بأن هناك نية لرفع أسعار السجائر.

سحب كميات من السجائر

وأردف: “بدأ التاجر الجشع في سحب كميات من السجائر، وبالتالي حدث شح في الأسواق، ولهذا السبب ارتفعت الأسعار، معقبا: ”كل واحد حط السعر اللي هو عايزة، وممكن تلاقي السعر في كشك بـ 50 جنيها للعلبة الكليوباترا، و75 للأخرى في الكشك اللي جنبه".