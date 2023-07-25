يسري نصرالله يطالب بعودة الأغنية والرقاصة للفيلم.. تيار التزمت خطف مصر

أعرب المخرج يسري نصر الله، عن سعادته بالتكريم في الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي، المقرر عقده في نوفمبر المقبل، ومنحه جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته السينمائية الحافلة.

وأفاد قائلًا: "سعيد بالتكريم في ظل ظروف السينما الراهنة فإن تكريم السينمائيين يدل أننا متمسكون بصناعة تواجه مصاعب لكنها تقاوم ولكنها موجودة".



وأضاف خلال لقاء ببرنامج كلمة أخيرة، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن صناعة السينما تواجه عقبات محدودية السوق، وارتفاع التكاليف في ظل ارتفاع الأسعار العالمية، ما جعل صناعة أي فيلم خلال الفترة الحالية إنجاز.

وأكمل: “وجود صناعة قادرة تكمل رغم الصعوبات منذ عام 2011 أمر مبهج في ظل صعوبة الحصول على التراخيص والرقابة المتشددة وبات لدينا أشياء غريبة مثل قيم العائلة المصرية وهو مفهوم مطاط سواء داخل الرقابة المؤسسية أو في عقول المجتمع عندما تحدث عن تيار شديد متزمت مدعي الوصاية على المجتمع المصري”.

أغنية ورقاصة

وواصل: "أنا عارف شعبنا كويس وعندي 71 سنة وشعبنا يحب البهجة ويبحث عليها ويبحث على الشيء الجيد رغم وجود تيار مجتمعي جعلنا نتكلم بطريقة ونعيش بطريقة أخرى".

وشدد على أنه ضد تصنيفات الأفلام تجارية أم خلافه لكن السينما تواجه صعوبات، موضحًا : "السينما باتت مختلفة ففي أوقات كثيرة تناقش مشكلة نعيشها بس طول الوقت في حالة خوف أنه ينتج الفيلم وتترفع قضية بشعار هدم قيم الأسرة ولكن أنا شايف أكبر تهديد للقيم هو الخوف من الوصاية".

وحول رقابة المجتمع قال: “لو راعينا السوشيال ميديا لايمكن أن يعكس مجتمع دي ناس منظمة عشين تعمل كده وحضرناها وشفناها ومرة أنا كتبت أن السينما تعاني من أزمة من وقت ماتخلينا عن المغني والراقصة لما كانوا بيسالوني في فرنسا عن سامية جمال والرقص وأفلام مصر الغنائية أيام ليلى مراد بزعل”.

واستطرد:" ليه بقينا بنتكسف لما بنشوف أغنية ورقاصة، رغم أن أفلام مصر زمان حلقت في الخارج وكانوا بيسألوا على نجومنا ليه مرة واحدة أفشنا، السبب الهجمة الوهابية التي جعلت الناس تخجل من أي شيء جيد فيها".