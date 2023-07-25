العصفر.. يعالج الاكتئاب ويخلصك من الحزن| فوائد مذهلة

يُعد العصفر من الأعشاب الثمينة مقارنًة بباقي التوابل؛ لفوائدة المذهلة، ودوره المذهل في علاج المشاكل النفسية مثل الخوف والرهاب والهلع ويقلّل من الاكتئاب والحزن وضيق الصدر، وفيما يلي نقدم لك بالتفصيل فوائد العصفر التي تميزه عن باقي الأعشاب.

العُصفر

فوائد العصفر على الصحة النفسية كبيرة

العصفر له فوائد لجسم الإنسان، من ضمنها فوائد سريعة وواضحة في علاج المشاكل النفسية مثل الخوف.

-يعالج العصفر كلاً من الخوف والرهاب والهلع.

-يقلّل العصفر من الاكتئاب والحزن وضيق الصدر.

-العصفر يعتبر علاجاً شعبياً شهيراً في تحسين الحالات النفسية المختلفة.

-يساهم العصفر في تقليل القلق وعدم النوم لدى الأشخاص.

-يساهم في تحسين الوسواس القهري والتفكير بصورة مستمرة، لأنه يقلّل من إفراز المخ لهذه الهرمونات التي تسبّب الخوف.

-يعالح العصفر الوسواس القهري والذي يؤدي إلى عدم النوم واضطراب دقات القلب.

-يقلّل العصفر من مشاكل الهرمونات التي تؤثر بصورة سلبية على الخوف والوسواس.

-يحتوي العصفر على مادة التربتوفان وهي تتحول في خلايا المخ إلى هرمون السعادة، من هنا فتأثيره مهدئ ويحسّن الحالة النفسية والمزاجية.

-يمكن أن يكون العصفر فعّالاً لمرض الزهايمر.

فوائد العصفر الصحية المختلفة

-التقليل من مستوى الكولسترول الضارّ:

يمكن أن يساعد العصفر في الطهي أو كمكمّل غذائي في التقليل من مستوى الكولسترول الضارّ في الدم، لكنه لا يؤثر على مستوى الدهون الثلاثية، ولا يرفع مستوى الكولسترول الجيد.

- تعزيز امتصاص الفيتامينات:

يحتوي العصفر على أحماض دهنية غير مشبّعة تساعد على امتصاص الفيتامينات الذائبة في الدهون، مثل فيتامين A وفيتامين D، وفيتامين E، وفيتامين K.

- ضبط مستوى السكر في الدم:

وجدت دراسة أن استبدال الكربوهيدرات بالأحماض الدهنية غير المشبّعة مثل تلك الموجودة في العصفر يمكن أن يساعد في تحسين مستوى السكر في الدم، ويقلّل من مقاومة الإنسولين.

-تهدئة البشرة:

يستخدم عشب العصفر بشكل شائع في منتجات العناية بالبشرة، فهو يعمل على تهدئتها وتلطيفها، كما أنه يحتوي على فيتامين E الذي يعمل كمضاد للأكسدة، ويحمي الجلد من آثار أشعة الشمس.