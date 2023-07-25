سفير مصر بموسكو يكشف سبب إنشاء منطقة صناعية روسية بقناة السويس

قال السفير نزيه النجاري، سفير مصر في موسكو، إن العلاقات بين مصر وروسيا متشعبة، حيث يجمع البلدان تعاون في كافة القطاعات منذ زمن، زاد خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح أن مشروع الضبعة أكبر محطة نووية روسية خارج روسيا، وهو مشروع تنموي لإنتاج الكهرباء في ظل ارتفاع درجات الحرارة والاحتياج الكبير لإنتاج الطاقة.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور"، أنّ تنفيذ مشروع الضبعة يمضي على قدم وساق، بالإضافة إلى وجود مشروع كبير آخر مازال في مرحلة أولية، وهو المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويستهدف انتقال عدد من الصناعات المهمة من روسيا إلى مصر.

ولفت إلى أن المنطقة الصناعية الروسية ستوفر فرص عمل كبيرة، وستتيح للشركات أن تكون موجودة في منطقة بحاجة إلى هذه الصناعات وقريبة جغرافيا بقناة السويس، ما يزيد فرص التصدير وتصل إلى أفريقيا بشكل أسرع مما لو كانت هذه المنتجات والسلع تأتي من روسيا، وهو ما سيخلق قاعدة صناعية مركزية في مصر.