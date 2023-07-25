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الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الأهلي السعودي يخسر ثاني تجاربه الودية أمام سانكت بولتن النمساوي

أهلى جدة سانكت بولتن
أهلى جدة سانكت بولتن

خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة ثاني تجاربه الودية أمام  فريق سانكت بولتن النمساوي بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن معسكر الراقي الإعدادي استعدادا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024. 

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وسجل هدف أهلي جدة الوحيد في المباراة فهد الرشيدي في الدقيقة 40 .

 

تشكيل أهلى جدة في ودية اليوم

 

في مركز حراسة المرمى: إدوارد ميندي .
في خط الدفاع : علي مجرشي ، فهد الحمد، عبد الباسط هندي، إبراهيم الزبيدي.
في خط الوسط: عبدالله عطيف، وعلي الأسمري، ورياض بودبوز، وفهد الرشيدي، وسميحان النابت.
في خط الهجوم: روبرتو فيرمينو.

والجدير بالذكر أن الفريق الكروي بنادي أهلي جدة استهل معسكر النمسا بسحق نظيره فريق شتولفيلدن النمساوي بنتيجة 18-0.

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