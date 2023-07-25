ندوة تثقيفية ضمن مبادرة "باب رزق" لتمكين المرأة بالفيوم

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم ندوة تثقيفية في إطار مبادرة "باب رزق" ضمن برنامج تمكين المرأة الريفية بإطسا وذلك بالوحدة المحلية بقرية الغرق.

وأوضح المحاسب خالد فراج رئيس مركز ومدينة اطسا أن البرنامج التمويلي "باب رزق" يهدف لتمويل تمكين المرأة الريفية وتعزيز جهود التنمية بمركز اطسا. يأتي هذا استكمالاً للفعاليات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وانطلاقاً من الدور الحيوي للمرأة الريفية في عملية التنمية، واهتمام الدولة المصرية ببناء الإنسان.

ووجه رئيس مركز ومدينة اطسا رؤساء الوحدات المحلية القروية بتذليل جميع المعوقات التي تعوق مبادرة حياة كريمة والعمل على إنجاح جميع برامجها، مشيرا إلى أهمية تنفيذ تلك المبادرات لتوجيه المرأة بقرية الغرق بالتعاون مع البنك الزراعي المصري في التطبيق الفعلي لبروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع المحافظة، للتنمية الريفية، وتشغيل الشباب، وتمكين المرأة الريفية، وتوفير فرص العمل.

تمويل المشروعات متناهية الصغر للمرأة ضمن مبادرة باب رزق بالفيوم

وتهدف مبادرة "باب رزق" إلى تمويل المشروعات متناهية الصغر للمرأة الريفية، وصغار المربين والتجار، وأصحاب الحرف والصناعات الريفية، في مجالات تجارة المنتجات الزراعية والريفية وتربية الطيور والأغنام والماعز، والحرف اليدوية والصناعات المنزلية الريفية، وذلك بتمويل يتراوح بين ألفان إلى 10 آلاف جنيه للمشروع الواحد، مع عمل تسهيلات في السداد، وفترة سماح قبل أول قسط، بالإضافة إلى سهولة الإجراءات وسرعة التنفيذ بأبسط الضمانات وأقل المستندات.

جاء ذلك بحضور ليلى طه قاسم مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم والدكتورة رشا جمعة رئيس قسم الامومة والطفولة بالفيوم والمهندس محمود عزيز رئيس الوحدة المحلية بقرية الغرق وعدد من السيدات من أهالي الغرق. وفي سياق متصل نظم الفرع عددا من الفعاليات التى تضمنت العديد من الأنشطة منها جلسات الدوار وأمسيات الأسرة المصرية ومطبخ المصرية وغيرها من البرامج التوعوية، من خلال الاستعانة بعدد من رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والاقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين المتعاونين، وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات، عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام اللواتي تم الاستعانه بهن في أنشطة الفترة الماضية وأثبتوا جداره ومهارة كبيرة في طرق التواصل مع المستهدفين. وأوضحت مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم، أن الفرع يستهدف في تلك الحملة التي تبدأ في 5 قري كمرحلة أولي بواقع 2500 زيارة بإجمالي مستهدف 11264 مواطن منهم عدد 2561 من السيدات، وعدد 2333 من الرجال، بالإضافة إلى 6370 من الأطفال) . والجدير بالذكر، أن الحملة تسبقها عددا من الدورة التدريبيبة للرائدات والمتطوعات المشاركين في الحملة للتدريب علي كيفية نشر رسائل الحملة بطريقة سهلة وبسيطة، توضح الصورة الحقيقية للمشروعات القومية التي يتم تنفيذها خلال هذه الفترة وتعزيز النظرة الايجابية للمستقبل.