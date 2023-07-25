الشرقية للدخان متحيرة من أسعار السجائر.. أرباحنا قروش ومكاسب التجار فلوس

أبدى هاني أمان، الرئيس التنفيذي لشركة الشرقية للدخان، تعجبه من ارتفاع أسعار السجائر في السوق المصرية مؤخرًا، قائلًا :" مش لاقيين تفسير منطقي لارتفاع الأسعار".

وأشار إلى أن الشركة في تواصل مستمر مع كافة الأجهزة الرقابية ، مشيرًا إلى أن مكسب السجائر غير طبيعي وبعض التجار كان يخزنون أكثر من 1000 كرتونة وتم ضبطهم، مواصلًا :"نكسب في العلبة الواحدة من 25 لـ 60 قرش فقط، فكيف يكسب التاجر 25 جنيهًا، فيه حاجة غير منطقية وغير مبررة".



وأضاف :"إحنا شغالين ونسير بوتيرة طبيعية، ونوزع من خلال الموزعين الرسميين، بالأسعار الرسمية، والطاقة الإنتاجية بوضعها، ولا يوجد تفسير منطقى لارتفاعات أسعار السجائر رغم ثبات الإنتاج".

وأكمل:"واضح إن فيه اتفاق بين التجار عشان يكسبوا من السجائر، ونحن نبيع مليار علبة كليوباتر في السنة، والمفاجأة أن السجائر المصرية تجاوزت سعر الأجنبي".

“فخور بالمنتج المصري”

وواصل:" فخور بالمنتج المصري، حيث أصبح ينافس المنتج الاأجنبي وسعره أقوي، وهناك إقبالا منقطع النظير، ونجحنا في اختبار مهم، والحمدالله المستهلك يثق في السجائر المصرية ومتمسك بها، ونحن بصدد تنفيذ بعض الخطوات والاتفاق مع بعض الأجهزة والإدارات وسيتم طرح عدد من الأفكار التي سيكون لها مردود".