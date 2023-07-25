عاجل
الشروط والأوراق المطلوبة لترخيص سيارة “معاقين” 2023 ضرب امرأة على يد الشرطة الدنماركية.. حاولت منع متطرف من حرق المصحف مشاهير الفن والإعلام في عزاء والد مي كساب .. صور
الثلاثاء 25 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

محافظ المنيا يؤكد أهمية تفعيل دور بيت العائلة داخل المجتمع

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الدولة المصرية بكل أجهزتها التنفيذية ، تسعى إلى التأكيد على نشر ثقافة الحوار ونشر مفاهيم الانسانية ، بهدف دعم أواصر الود والمحبة داخل المجتمع معرباً عن أمنياته بتعاظم دور بيت العائلة في الشارع المنياوي.

txt

بيت العائلة المصرية ببرلين يهاجم مشجع الزمالك بالمغرب..غير وطني وأساء لمصر(فيديو)

txt

المحشي والكنافة على مائدة إفطار بيت العائلة المصرية بألمانيا.. صور

جاء ذلك ، خلال لقاء محافظ  المنيا ، بوفد بيت العائلة المصرية لتقديم التهنئة بإستئناف العمل، حيث ضم الوفد كل من،  الدكتور أحمد محمد طلب رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية، والأنبا فلوباتير أسقف أبوقرقاص وتوابعها، والمستشار محمود عبد الحليم مستشار بالنيابة الإدارية مكتب الخبراء للطب الشرعي بوزارة العدل، والدكتور راجي فؤاد بالطب البيطرى.

وأكد المحافظ ، على أهمية تفعيل دور بيت العائلة داخل المجتمع المنياوى ، من أجل نشر وتعميق ثقافة الحوار والإنسانية، والإتحاد والتكاتف والعمل من أجل بناء الوطن، إلى جانب تنظيم الندوات والأنشطة الخدمية المشتركة لتحقيق المعايشة المصرية المستمرة على مر العصور بين أبناء الوطن.

وأضاف المحافظ،  أن بيت العائلة من أهم أدواره تعديل المفاهيم الخاطئة،  وإصلاح بعض الأفكار المنتشرة في المجتمع ، من خلال الاهتمام بعدة محاور ترتكز على دور الأسرة فى التربية،  والخطاب الديني المتزن ، وخطاب وسائل الإعلام.

وأشار المحافظ ، إلي أن الوسطية والتسامح ، هي جوهر كافة الرسالات السماوية، وهي المنهج الذي قامت عليه حركة الحياة،  لمحاربة التطرف ونشر قيم المحبة ، وتحصين أبنائنا ضد الأفكار الهدامة ، والعمل من أجل إعمار الأرض.

مواد متعلقة

رئيس بيت العائلة المصرية بألمانيا يكشف هوية المشجع الزملكاوي

المحشي والكنافة على مائدة إفطار بيت العائلة المصرية بألمانيا.. صور
الجريدة الورقية