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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

8 نصائح للحماية من موجة ارتفاع درجات الحرارة والشمس

الدكتورة رحاب رمضان،
الدكتورة رحاب رمضان، أخصائي الجلدية والتجميل والليزر

وجهت الدكتورة رحاب رمضان، أخصائي الجلدية والتجميل والليزر، 8 نصائح لتجاوز موجة حرارة الشمس  فى هذه الأيام، التي تشهد ارتفاعا غير مسبوقا في درجات الحرارة. 

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وأكدت رحاب ضرورة عدم التعرض للشمس قدر الإمكان خاصة من الساعة 10 حتى 3 ظهرا، واستخدام واقي شمس بمعامل حماية مناسب، ويجب وضعه قبل التعرض للشمس بنص ساعة ويجدد كل ساعتين. 

8 نصائح للحماية من موجة ارتفاع درجات الحرارة والشمس

وأشارت أخصائي الجلدية إلى ضرورة ارتداء الكاب أو الشمسية فوق الرأس لتقليل التعرض للشمس، والمحافظة على شرب الماء  بقدر كافٍ للحماية من الجفاف، وارتداء الملابس القطنية الخفيفة ذات الألوان الفاتحة والبعد عن الألوان الداكنة لتجنب أشعة الشمس. 
كما أكدت ضرورة الجلوس في أماكن جيدة التهوية لتقليل التعرق قدر الإمكان، ولاستحمام  عدة مرات إن أمكن في اليوم شديد الحرارة، وأخيرا تجنب الأشياء القابلة للاشتعال بسهولة في الأيام شديدة الحرارة. 
تشهد مصر والعالم موجة غير مسبوقة لارتفاع درجات الحرارة، إذ تجاوزت درجات الحرارة 40 درجة في بعض الحافظات.

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