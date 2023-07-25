طرق مذهلة لتنظيف عيون البوتجاز من الدهون| هيرجع جديد

عيون الغاز من الأشياء التي يصعب على أغلب ربات البيوت تنظيفها بشكل جيد، فدائمًا يلتصق بها الدهون وبعض بواقي الأكلات، مما يكون الأمر غاية في الصعوبة، لكن باتباع الخطوات التالية سيسهل عليك تنظيفة وإعادته كأنه لم يُستخدم بعد.

تنظيف عيون البوتجاز

الطريقة الصحيحة لتنظيف عيون الغاز وتجنب انسدادها:

اختارى واحدة من الطرق المناسبة لكِ لنقع عيون الغاز وفك انسدادها، ثم استخدمي إسفنجة لتنظيف العيون من بقايا الدهون والأوساخ العالقة بها.

إن كانت عيون الغاز لديكِ تحمل معها علامات وبقع سوداء عديدة، تخلصي منها بسهولة باستخدام صودا الخبز، فقط قومي بوضع القليل من صودا الخبز على عيون الغاز مع إضافة الماء الساخن المغلي، واتركي العيون تنقع لمدة ربع ساعة، ثم استخدمي الإسفنجة للتخلص من وجود أي بقايا عالقة من الطعام على عيون الغاز، وستجدين أن المزيج قام بالتنظيف والتلميع أيضاً.

يمكنكِ استخدام الماء الساخن المغلي في نقع عيون الغاز مع الحرص على تغيير الماء كلما برد واستبداله بماء ساخن ونقع العيون لمدة ربع ساعة وستحصلين على عيون نظيفة ولامعة.

بأي طريقة تقومين باختيارها لتنظيف عيون الغاز، يجب الحرص والانتباه جيداً على غسلها بعد ذلك بالماء النظيف من مكونات النقع والتنظيف، ثم تجفيفها أو تركها تجف بالهواء الطلق حتى لا تتعرض للصدأ نتيجة استخدام الماء في عمليات التنظيف.

مواد تساعدكِ على تنظيف عيون الغاز المسدودة

الخل الأبيض:

يعتبر استعمال بعض قطرات من الخل الأبيض من الخطوات والطرق الشائعة والمعروفة عند الجميع في تنظيف عيون الغاز، كل ما عليكِ فعله هو وضع بعض القطرات على العيون المسدودة وتركها لوقت كافي، وبعد شطفها وتنظيفها ستجدين أن العيون المسدودة أصبحت تعمل بشكل ممتاز.

استخدام إبرة رفيعة أو سلك معدني:

إن لم يتوفر لديكِ إبرة رفيعة لتنظيف عيون الغاز، استخدمي سلك معدني رفيع بحيث يتم إزالة كل بقايا الطعام من عيون الغاز المسدودة والمتراكمة، قومي بإدخال الإبرة أو السلك في العيون لتسليكها وفكّ إنسدادها.

مزيج الخل والليمون:

مكون طبيعي متوفر لديكِ بشكل دائم، اخلطي الخل مع قطع من الليمون الحامض والقليل من الماء في وعاء، وضعي عيون الغاز، ثم وباستخدام فرشاة تنظيف قومي بوضع هذا الخليط على عيون الغاز المسدودة وسيقوم المزيج بتسليك الفتحات.