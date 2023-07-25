نصائح للتخلص من ثبات الوزن| أغربها ممارسة الرياضة

تعاني أغلب النساء من ثبات الوزن عند اتباع حمية غذائية لإنقاص الوزن، مما يشعرها باليأس، وقد يصل الحال إلى عودتها من جديد إلى الوزن الزائد إذا لم تتمكن من السيطرة على حالتها النفسية، ولذلك نقدم لك بعض النصائح والخطوات التي تساعدك في التخلص من ثبات الوزن أثناء الدايت.

ثبات الوزن

أهم الخطوات للتخلص من ثبات الوزن

1.تناول كميات كبيرة من الأكل الصحي التي تحتوي على سعرات حرارية عالية أكثر من احتياج الجسم، مثل الأفوكادو، الجوز، اللوز، زبدة الفول السوداني، بذور الشيا والكتان، الفواكه المجففة، زيت الزيتون وغيرها، ما يمنع الجسم من خسارة الوزن، بل على العكس قد يتسبب بزيادة في الوزن.

2.بعض المشاكل الصحية مثل خلل بالهرمونات، خمول الغدة الدرقية، تكيسات المبيض، وفي هذه الحالات من المهم استشارة طبيب مختص لإجراء الفحوصات اللازمة ومعالجة المشكلة.

3.تناول بعض الأدوية مثل أدوية الأعصاب والاكتئاب، أدوية الحساسية، والأدوية التي تحتوي على كورتيزون أو الهرمونات. فكل هذه الأدوية تؤثر على مستويات الحرق في الجسم وتزيد من نسبة الجوع.

4.خسارة الدهون وبناء الكتلة العضلية في حال ممارسة التمارين الرياضية، وبالتالي سوف يحصل ثبات بالوزن على الميزان. وهنا يفضل الاعتماد على مقاسات الجسم والتغير في الشكل عند ارتداء الملابس والتركيز على المظهر العام للجسم بدلاً من خسارة الوزن.

5.اتباع الأنظمة الغذائية الشائعة التي تشجع على مبدأ الحرمان وتعدّ قليلة جداً بالسعرات الحرارية، ما يسبب بطأً في عملية الحرق وفقدان للسوائل والعضلات في الجسم بدلاً من فقدان الدهون. ويستعيد معظم الأشخاص الوزن المفقود بعد وقت قصير من التوقف عن اتباع هذه الحميات.

6.اعتياد الجسم على الحمية والتمارين، فالالتزام بممارسة الرياضية نفسها يجعل الجسم يتكيف مع فقدان الوزن، ويمنع فقدان أي وزن إضافي، فممارسة روتين من التمارين لمدة 4 - 6 أسابيع يجعل حرق السعرات الحرارية أقل.

7.قلة النوم الذي يسبب ارتفاع في هرمون الكورتيزول، والذي بدوره يسبب ارتفاعاً في هرمون اللبتن، وهو هرمون الجوع، وبالتالي سوف ينتهي الأمر بتناول كميات أكثر من الطعام.

8.التوتر والقلق يلعبان دوراً مهماً بارتفاع مستويات هرمون الكورتيزول، وبالتالي انخفاض نسبة الحرق وارتفاع نسبة تخزين الدهون بالجسم.

9.الحساسية الغذائية من الغلوتين الموجود في القمح والشعير والجاودار، ويعدّ الحل هو استبعاد هذه الأطعمة وتناول البدائل الخالية من الغلوتين.

10.الحساسية من اللاكتوز الموجود في منتجات الأجبان والألبان، والحل هو باستبدالها بمنتجات خالية من اللاكتوز، وتناول حليب اللوز أو الصويا أو جوز الهند بدلاً عن الحليب العادي الغني باللاكتوز.

11.قلة الحركة وعدم ممارسة التمارين الرياضة، والذي بدوره يؤثر على نسبة العضلات بالجسم ونسبة الحرق.

12.نقص بعض الفيتامينات والمعادن مثل الحديد، والفيتامين دال، والفيتامين B12.