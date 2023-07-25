كشفت الدكتور إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للارصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس في البلاد، حيث تشهد مصر موجة حر شديدة وارتفاع في درجات الحرارة لم تشهدها من قبل.

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وقالت شاكر خلال حوارها مع الإعلامي “عمرو خليل”، ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة “سي بي سي”، إن أول أسبوع من شهر يوليو الجاري كان الأكثر سخونة على كوكب الأرض منذ سنوات طويلة، مشيرًا إلى أن هذا يرجع لأسباب عديدة أبرزها التغيرات المناخية وتداعيات الثورة الصناعية، مؤكدة أن درجات الحرارة كانت قياسية.

الأرصاد تكشف السبب الحقيقي وراء ارتفاع درجات الحرارة

وأضافت أنه لا بد من إجراءات سريعة للحد من الملوثات وتأثيرها على درجات الحرارة، وخاصة أن التغيرات المناخية أصبحت حقيقة وواقع فعلي.

وتتوقع مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للارصاد الجوية، أن يشهد عام 2024 نفس السخونة بفعل ظاهرة النينو التي تتنامى الآن وتسجل ذروتها خلال نهاية هذا العام، وذلك طبقًا لخرائط الطقس المناخية.

وأكدت أن ارتفاعات درجات الحرارة مستمرة حتى يوم الجمعة القادم، وبداية من يوم السبت، سيكون هناك تحسن في الأحوال الجوية، مشيرًة إلى أن انخفاضات درجات الحرارة ستصل لـ 3 درجات مئوية.