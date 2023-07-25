أطعمة تجنبيها للوقاية من الإصابة بالنقرس

يُصاب البعض بمرض النقرس وهو التهاب مزمن يحدث بسبب زيادة حمض اليوريك في الدم، وهذا المرض يهاجم المفاصل ويسبب نوبات التهاب المفاصل الحادّة المؤلمة والمعيقة للحياة، لذلك يجب معرفة الأطعمة التي عليك تجنبها للوقاية من الإصابة بالنقرس.

الإصابة بالنقرس

نصائح للوقاية من النقرس

امتنعي عن شرب الشعير واللحوم

في حال الإصابة بمرض النقرس، من المهم جدًا تجنّب الأطعمة التي من المحتمل أن ترفع مستوى حمض اليوريك في الدم (مثل اللحوم الحمراء ولحوم الدواجن وثمار البحر وغير ذلك؛ هذه الأطعمة غنية بالبيورين بشكل أساسي) حيث يمكن أن تسبب نوبات.

بالنسبة للمشروبات، يجب تجنب استهلاك شراب الشعير المعبأ الذي يمكن أن يسبب نوبات النقرس بسبب كونه غنياً بالبيورين.

النقرس

احترسي من المشروبات السكرية

مشروب الشعير ليس المشروب الوحيد الذي يجب تجنّبه لمرضى النقرس. من المحتمل أيضاً أن تسبب المشروبات السكرية التي تحتوي على نسبة عالية من الفركتوز زيادة في مستويات حمض اليوريك في الدم، لذلك يجب تجنّب استهلاك المشروبات الغازية وعصائر الفاكهة الصناعية ونكتارات الفاكهة من ناحية أخرى، نعلم أن فيتامين سي Cيمكن أن يقلل هذا المستوى من حمض اليوريك، فبدلاً من شرب عصير برتقال صناعي، من الأفضل تناول ثمرة برتقال غنية بفيتامين سي ولكن أيضاً بالألياف، وبالتالي فهي ممتازة لصحة الجسم عموماً.