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الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

العثور على 3 جثامين لجنود أمريكان داخل سيارة.. تفاصيل غامضة

جنود أمريكان
جنود أمريكان

لقى ثلاثة جنود من مشاة البحرية الأمريكية مصرعهم في ظروف غامضة، حيث عثرت الشرطة على جثثهم في سيارة بولاية نورث كارولينا الأمريكية.

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وفتحت الشرطة الأمريكية تحقيقا موسعا في الحادث ووسعت من دائرة الاشتباه واستجوبت العديد من الأشخاص وراجعت الكاميرات المحيطة بالمكان، للوقوف على ملابسات الواقعة والوصول إلى مرتكبيها.

العثور على 3 جثث لجنود أمريكان داخل سيارة.. تفاصيل غامضة

وتم التعرف على جنود مشاة البحرية الأمريكية الثلاثة الذين عثر عليهم ميتين في محطة وقود في ولاية كارولينا الشمالية مع استمرار التحقيق في الوفيات.

وقال سلاح مشاة البحرية الأمريكية في بيان إن “الضحايا هم تانر جيه كالتنبرج (19 عاما) من ماديسون بولاية ويسكونسن. ميراكس سي دوكري، 23 عاما، من بوتاواتومي، أوكلاهوما؛ وإيفان آر جارسيا، 23 عاما، من فلوريدا”.

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