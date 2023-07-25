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الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

النصر السعودي يقترب من تجديد عقد وليد عبدالله

وليد عبدالله
وليد عبدالله

اقتربت إدارة نادي النصر السعودي من تجديد عقد وليد عبدالله حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي. 

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تعليق رونالدو بعد مباراة النصر من باريس سان جيرمان

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التعادل السلبي يحسم ودية النصر وباريس سان جيرمان

وكشفت تقارير صحفية سعودية أن إدارة النصر السعودي توصلت إلى اتفاق مع وليد عبدالله لتجديد عقده مع العالمي لمدة موسم إضافي وذلك بنفس مزايا عقده السابق.

وأضافت التقارير إلى أن تجديد عقد وليد عبدالله جاء بناءا على طلب البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني للقلعة الصفراء. 

 

النصر يتعادل مع باريس سان جيرمان وديا

 

حسم التعادل السلبي مباراة النصر السعودي وباريس سان جيرمان من دون أهداف، والتي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء وديًا في اليابان، ضمن التحضيرات للموسم الكروي الجديد.

رغم إثارة المباراة من كلا الطرفين، لكن لم ينجح أي منهما في فك شفرة الآخر، وتسجيل هدف لينتهي اللقاء سلبيًا من دون أهداف، مع إضافة رونالدو لفرصة قوية في نهاية الشوط الأول.

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