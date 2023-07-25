طريقة البيض بالسجق .. وجبة مشبعة لوقت طويل

وجبة الغذاء من أهم الوجبات التي يحتاجها جسمك لممارسة يومك بشكل نشيط قادر على الإنتاج والتركيز، كما يعتمد عليه الكثير من الناس حتى رجوعهم إلى المنزل بعد مرور ساعات عديدة، لذلك يفضل اختيار وجبة تشعرك بالشبع وقت طويل وكافي، ولذلك نقدم لك طريقة عمل بيض بالسجق اللذيذ.

طريقة عمل بيض بالسجق

المقادير

- البيض : 2 حبة

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة (أو زبدة)

- سجق : نصف كوب (سجق تركي مقطع إلى دوائر متوسطة الحجم)

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

- الفلفل الاحمر الحار : حسب الرغبة

طريقة التحضير

في مقلاة على النار، ضعي الزيت أو الزبدة، ثم أضيفي شرائح السجق، واطهي جيداً مع التقليب.

أضيفي البيض مع التوابل حتى إستواء البيض بحسب الرغبة.

يُقدم مع الخضار والخبز.