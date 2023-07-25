انطلاق معسكر الدعوة الإلكترونية الثاني بالإسكندرية

انطلق مساء اليوم الثلاثاء المعسكر الثانى للدعوة الإلكترونية لمعسكر أبى بكر الصديق التثقيفى بالإسكندرية، والذى يستضيف 50 عضوا من مسئولى الدعوة الإلكترونية من مديريات: الإسكندرية، والبحيرة، والشرقية، والغربية، والمنوفية، والإسماعيلية، والسويس، وبورسعيد، ودمياط، ومرسى مطروح، والقليوبية، والقاهرة، والجيزة، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والبحر الأحمر، والوادى الجديد، وشمال سيناء، حيث يتضمن البرنامج التدريبى للمعسكر جوانب علمية وثقافية ومهارية لبرامج الدعوة الإلكترونية.

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالدعوة الإلكترونية، ودورها في مواكبة التطورات العصرية وحسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الأنشطة الدعوية والمشاركة بنصيب وافر عبر الفضاء الإلكتروني.

جدير بالذكر أنه سيتم خلال المعسكر التثقيفي تكريم أفضل مسئولي الدعوة الإلكترونية خلال شهر يونيو.

تفاصيل اليوم الثاني من الأسبوع الثقافي بمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه

على صعيد آخر عُقدت فعاليات اليوم الثاني من الأسبوع الثقافي بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة اليوم الأحد 24/ 7/ 2023م، للحديث عن اسم الله "الرحيم"، حاضر فيه الأستاذ الدكتور أحمد ربيع عميد كلية الدعوة الإسلامية سابقًا، والأستاذ الدكتور هاني تمام أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر، وقدم له الدكتور أحمد القاضي المذيع بإذاعة القرآن الكريم، وكان فيه القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي قارئًا، والمبتهل الشيخ محمد الملطاوي مبتهلا، وبحضور الدكتور سعيد حامد مدير الدعوة بمديرية أوقاف القاهرة، والدكتور محمود حلمي مسئول الإرشاد الديني، والشيخ أحمد محمود محمد مدير إدارة وسط القاهرة، وجمع غفير من رواد المسجد.

وفي كلمته أكد الدكتور أحمد ربيع أن أسماء الله الحسنى هي أسماء سمى الله (عز وجل) بها نفسه في كتابه، أو على لسان أحد من رُسله، أو استأثر بها في علم الغيب عنده، لا يُشبهه ولا يماثله فيها أحد، مشيرًا إلى أن اسم الله "الرحيم" من أسمائه التي تشوق المؤمنين إلى صفاته، وتقربهم إلى كمالاته، وتغرس في نفوسهم أعظم الرجاء منه، قال (سبحانه): "وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ"، مبينا أن الرحمة من صفات الله (عز وجل) العظيمة التي تبعث في النفوس الأمل، والاطمئنان قال (سبحانه): "قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ"، وأن الله (عز وجل) واسع الرحمة، جزيل العطاء لمن آمن وعمل صالحًا، فمهما بلغت ذنوب العبد وكثرت خطاياه، ثم تاب وأناب إلى الله تاب الله عليه، وقبله وأجزل له المثوبة.

الرحيم اسم من أسماء الله الحسنى ومن صيغ المبالغة

وفي كلمته أكد الدكتور هاني تمام أن "الرحيم" اسم من أسماء الله الحسنى، وهو من صيغ المبالغة، ومعناه: أن الله (عز وجل) أرحم بعباده المؤمنين، ورحمته (سبحانه) تشمل كل الخلائق من قال (سبحانه): "وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ"، وهو أرحم الراحمين، كما بين أن "الرحمن" دال على الصفة القائمة به (سبحانه)، و"الرحيم" دال على تعلقها بالمرحوم، فكان الأول للوصف والثاني للفعل، مشيرًا إلى أن اسم الله "الرحيم" يعلمنا أن نتراحم فيما بيننا قال (صلى الله عليه وسلم): "الرَّاحِمونَ يرحَمُهم الرَّحمنُ تبارَك وتعالى؛ ارحَموا مَن في الأرضِ يرحَمْكم مَن في السَّماءِ"، وأن من يتعامل بالرحمة مع من في الأرض من إنسان، أو حيوان، أو طير شفقة ورحمة ومواساة، يرحمهم الرحمن برحمته التي وسعت كل شيء، فيتفضل عليهم بعفوه، وغفرانه، وإحسانه جزاء وفاقًا.