بالوتيلي يوافق على الانتقال لـ الدوري السعودي

يقترب النجم الإيطالي ماريو بالوتيلي مهاجم فريق نادي سيون السويسري، من الانتقال للدوري السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، في خطوة جيده للاعب.

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بالوتيلي يقترب من الدوري السعودي

غاب بالوتيلي عن الأنظار والشهرة منذ حملة الانتقاد العنصري ضده من قبل الجمهور، لكن الآن ظهر اللاعب في قائمة اللاعبين المطلوبين للانتقال للدوري السعودي.

يلعب بالوتيلي مع فريق سيون السويسري قادمًا من صفوف فريق أضنة سبورت التركي، ويرغب صاحب الـ 32 عامًا في خوض تجربه جديده وأكثر راحة من التي مر بها مؤخرًا في مسيرته

أصبح بالوتيلي من اللاعبين المهمشين في فريقه السويسري حاليًا، ومن المتوقع الموافقة على رحيله عن صفوف الفريق خلال الساعات القليلة المقبلة

موقف بالوتيلي من الانتقال للدوري السعودي

وافق بالوتيلي على الانتقال للدوري السعودي، وأن العرض الذي وصل للاعب كان من صندوق الاستمثار دون الكشف عن اسم النادي الأقرب لضمه خلال الساعات القليلة المقبلة

ينتهي عقد بالوتيلي مع سيون السويسري في 30 يونيو من العام المقبل 2024، ويتبقى له موسم وحيد.

هبطت القيمة التسويقية لبالوتيلي إلى 1.5 مليون يورو، والذي يحزن الجمهور عليه بعدما كان أحد أفضل المهاجمين في العالم قبل 9 سنوات تقريبًا.

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