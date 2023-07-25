يوم حقل زراعي لمحصول الذرة الشامية بميت ردين

قال المهندس حسين احمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إنه ضمن أنشطة إدارة الإرشاد الزراعى برئاسة المهندس أشرف الدمرداش، تم عقد يوم حقل زراعي لمحصول الذرة الشامية والتابع لمشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية بمركز أبو حماد ناحية ميت ردين.

وأوضح أن اليوم الزراعي حضره الدكتور أحمد شاهر رئيس الحملة القومية للذرة الشامية بالشرقية، والدكتور سيد شريف معهد بحوث وقاية النباتات، والدكتورة نادية محمد الإدارة المركزية للإرشاد، والمهندس هاني صلاح اخصعائي المحصول بالمديرية، والمهندس السيد منصور أخصائي المحصول بالمركز، والمرشدين والمزارعين.

وخلال اليوم الزراعي، تم التحديث عن أهمية ترشيد استخدام المياه، وأهم التوصيات الفنية للمحصول بداية من خدمة الأرض للزراعة والرى والتسميد ومكافحة الحشائش، وأهم الأمراض والآفات التي تصيب المحصول، وخاصة دودة الحشد الخريفية، وطرق مكافحتها وعلاجها، وفى النهاية تم الرد على أسئلة واستفسارات الحضور