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الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

فاكهة تتحكم في نسبة السكر بالدم.. بشرى سارة

السكر
السكر

يعتبر عدم التحكم في نسبة السكر في الدم من أخطر المشكلات التي تؤدي إلى متاعب صحية، إذ يرغب الكثيرون في معرفة كيفية التحكم في نسبة السكر في الدم.

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هناك بعض الفواكة تتحكم في نسبة السكر في الدم منها الفراولة، حسبما ذكر موقع كلافيند كلينك.

فاكهة تستطيع التحكم في نسبة السكر في الدم

أثبت دراسة أن الأشخاص الذين تناولوا الفراولة بقطعة من الخبز الأبيض أطلقوا نسبة 26٪ أقل من الأنسولين مقارنة بتناول الخبز مع الخيار.

كما تناول المشاركون الخبز مع أنواع التوت الأخرى ، بما في ذلك التوت البري والتوت البري . فقط الفراولة أضعفت ارتفاع السكر في الدم بعد الوجبة.

تعتبر الفراولة إضافة رائعة إلى نظام غذائي صحي ، خاصةً عند تناولها بمفردها - تنصح فلورا بالتخلي عن الكريمة المخفوقة أو الكيك أو الآيس كريم المحملة بالسعرات الحرارية الضار لذا  جرب عصير الفراولة الطبيعي.

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