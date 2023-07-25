مواجهات غد الأربعاء في بطولة كأس العالم للسيدات

تستأنف غد الأربعاء مواجهات بطولة كأس العالم للسيدات في مرحلة دور المجموعات بثلاث مواجهات ، خلال المنافسات المقامة بدولتي أستراليا ونيوزيلندا حتى شهر أغسطس المقبل.





ومن المقرر إقامة ثلاث مواجهات الأولى تجمع اليابان أمام كوستاريكا ، والثانية تجمع أسبانيا ضد زامبيا ، والمواجهة الأخيرة بين كندا وأيرلندا.

وتضم فعاليات بطولة كأس للسيدات 2023 في مرحلة المجموعات كل من ..

المجموعة الأولى: نيوزيلندا - النرويج - الفلبين - سويسرا.

المجموعة الثانية: أستراليا - جمهورية أيرلندا - نيجيريا - كندا.

المجموعة الثالثة: إسبانيا - كوستاريكا - زامبيا - اليابان.

المجموعة الرابعة: إنجلترا - هايتي - الدنمارك - الصين.

المجموعة الخامسة: الولايات المتحدة الأمريكية - فيتنام - هولندا - البرتغال.



المجموعة السادسة: فرنسا - جامايكا - البرازيل - بنما.

المجموعة السابعة: السويد - جنوب أفريقيا - إيطاليا - الأرجنتين.

المجموعة الثامنة: ألمانيا - المغرب - كولومبيا - كوريا الجنوبية.



وتستضيف أستراليا ونيوزيلندا منافسات بطولة كأس العالم للسيداتwoman world cup 2023 في ملف تنظيمي مشترك بينهما.

ومن المقرر إقامة منافسات المحفل العالمي من 20 يوليو الجاري حتى 20 أغسطس المقبل بمشاركة 32 منتخب بدلاً من 24 منتخبًا خلال النسخة السابقة للبطولة.



أما عن نتائج مواجهات اليوم الثلاثاء جمع اللقاء الأول كولومبيا أمام كوريا الجنوبية ، وانتهى بتفوق الأول بثنائية من دون رد في أولى جولات مرحلة دور المجموعات، على ملعب سيدني.

أما اللقاء الثاني الذي جمع نيوزيلندا والفلبين انتهى بتفوق على الأخير على ملعب ويستباك بدولة نيلوزيلندا لحساب ثاني الجولات.

وأقيم اللقاء الثاث والأخير بين سويسرا والنرويج لحساب ثاني الجولات على ستاد واياكاتو بدولة نيوزيلندا وانتهى بالتعادل السلبي.