رئيس بنك مصر يكشف حقيقة ترشحة لرئاسة الزمالك (فيديو)

كشف محمد الإتربي رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك مصر، حقيقة ترشحه لـرئاسة نادي الزمالك خرل الانتخابات المقبلة.

وقال الإتربي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة الحدث اليوم مساء اليوم الثلاثاء إنه مهتم بـ اتحاد بنوك مصر، ولا يفكر في الترشح لـ رئاسة نادي الزمالك، مشددا على أنه عند فتح باب الترشح لـ رئاسة نادي الزمالك، لن يترشح.

وأوضح أن بنك مصر، لن يكون له نادي في الدوري، لأن هناك فريق البنك الأهلي متواجد في الدوري ويقدم مستويات جيدة.

وعلى جانب آخر، شارك عمرو السيسي لاعب وسط فريق الزمالك في مران اليوم الثلاثاء بصورة طبيعية استعدادا لمباراة الاتحاد المنستيري المقبلة في الجولة الأولى في دور المجموعات بالبطولة العربية.

وأدي السيسى لاعب وسط القلعة البيضاء في الفقرة البدنية التى وضعها الكولومبي أوسوريو، كما انتظم في تدريبات الكرة و التقسيمة الفنية بشكل طبيعي لتتأكد جاهزيته من الناحية الطبية للمباريات المقبلة.

ويلتقي الفارس الأبيض نظيره الاتحاد المنستيري التونسي في اول جولات دور المجموعات .

تسعى لاعبي الزمالك مصالحة جماهير القلعة البيضاء بالتتويج البطولة العربية التى تقام في السعودية.

موعد الزمالك والاتحاد المنستيري

من المقرر أن تبدأ مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري مساء الجمعة القادمة الموافق ٢٨ من شهر يوليو 2023 في تمام الساعة ٦ مساء بتوقيت القاهرة، و ٦ مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، والسابعة مساء بتوقيت الإمارات.