حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالمنيا

تابع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، جهود محافظة المنيا والحملات المكثفة لمواجهة تعديات البناء المخالف والعشوائي علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد، والتصدي لأي محاولة للبناء بدون ترخيص .

وتطبيق القانون على المخالفين وإسترداد حق الدولة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بالحفاظ على الأراضي الزراعية ، وعدم السماح بالتعدى عليها ، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء ، بإزالة التعديات علي املاك واراضي الدولة ، بالتنسيق مع اللجنة العليا لإسترداد اراضي وأملاك الدولة .

حيث أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إستمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، وتم إزالة ٣٦ حالة تعدِِ على أراض زراعية وأملاك ري بدون ترخيص بقرى، ( تله، نزلة حسبن، البرجاية، دمشير، صفط الخمار، بنى أحمد الغربية، طوخ الخيل).

ففى مركز ومدينة مغاغة شمال المنيا ، تم إزالة ١٨ حالة تعدِِ على أرض زراعية فى المهد، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة شمال المحافظة ، ١٥ حالة تعدِ فى المهد خارج الحيز العمراني، فيما ازالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط شمال المحافظة ، حالتى تعدِِ بالبناء على أرض زراعية بقرية اسطال.

وفى مركز ومدينة بنى مزار شمال المنيا ، تم إزالة ١٠ حالات تعدِِ منها ٥ حالات بالبناء المخالف على أرض زراعية فى المهد ، وفك ٥ شدات خشبية ، إلى جانب إزالة حالة تعدِِ بمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة ، وحالتى تعدِِ بالبناء المخالف بحى جنوب مركز ومدينة ملوى.