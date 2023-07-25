“المصطافين في نعيم”.. "فيس كيني" لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة

"فيس كيني"، قناع سباحة بتصميم جيد التهوية، انتشر صوره خلال الفترة الأخيرة بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة ولجؤ المصطافين إلى المصايف للتخفيف عليهم من موجة ارتفاع درجات الحرارة.

قناع فيس كيني يحمي من أشعة الشمس

"فيس كيني"، هو قناع سباحة صممته الصين لحماية المصطافين من ارتفاع درجات الحرارة والتعرض المباشر لأشعة الشمس لساعات طويلة، وجاء هذا القناع على غرار ملابس البحر الأخر "البور كيني"، ويأتي هذا القناع لحماية الوجه من الشمس والأشعة الضارة.

وتم تصنيع هذا القناع الذي يحمي الوجة من أشعة الشمس الضارة، من مواد مقاومة للأشعة فوق البنفسجية، مع ثقوب للعين والأنف والفم، وتم اللجوء إلى هذا القناع الواقي من الشمس مع ارتفاع درجات الحرارة وموجة الحر.

ومع موجة الحر، تتزايد نسب مبيعات الملابس المصنعة خصيصًا للحماية من أشعة الشمس، كالملابس القطنية والملابس الأخرى جيدة التهوية، لما لها دور كبير في تخفيف من درجات الحرارة على جسم الإنسان، وليتماشى مع الموجه الحارة تم إصدار هذا القناع بألوان مختلفة جيدة.

ورغم أن هذا القناع ليس جديد الصناعة، حيث إنه تم تصنيعه منذ سنوات عديدة، ولكن لم يتم انتشارة أو شراءه بكميات كبيرة، إلا خلال الفترة الأخيرة مع ارتفاع درجات الحرارة والموجة الحارة التي تشهدها عدد من دول العالم خلال الفترة الأخيرة.