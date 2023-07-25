الوحدات المحلية بالمنيا تواصل حملات النظافة وإزالة الإشغالات

تابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظة المنيا ، في تنفيذ حملات مكبرة للنظافة والتجميل ورفع المخلفات والتخلص الآمن منها ، حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين ، وخلق بيئة نظيفة وحضارية .

وذلك في إطار تكليفات القيادة السياسية ، بضرورة تلبية مطالب وإحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية بالمحافظات، للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم ، و في مقدمتها خدمات النظافة والتجميل بالشوارع ، والميادين والطرق الرئيسية، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، بتكثيف حملات النظافة لإعادة الوجه الحضاري بمختلف محافظات الجمهورية، ولخلق بيئة صحية آمنة خالية من الأمراض ، حفاظاً على صحة المواطنين.

ففي المنيا ، وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية شمال وجنوب المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية لمنظومة النظافة العامة، ففي مركز ومدينة بنى مزار شمال المنيا ، نفذت الوحدة المحلية حملات للنظافة ورفع المخلفات بالأحياء الرئيسية ، على مستوى المركز والقرى التابعة له.

كما واصلت الوحدة المحلية بقريتي ، القيس ، وأبو جرج أعمال النظافة، إلى جانب تطهير مصرف الأزهار طريق بين الجناين بأبو جرج ، لوضوح الرؤية أمام المارة والحد من خطر الحوادث المتكررة بتلك المنطقة، وفي مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة ، تابعت الوحدة المحلية أعمال رفع المخلفات من على جانبي الطريق ، وقص الحشائش ورفع الأتربة وقص الأشجار الكبيرة بالطريق.

كما واصلت الوحدات المحلية لمراكز المنيا ، وسمالوط، وديرمواس، جهودها في تنفيذ أعمال النظافة وصيانة أعمدة الإنارة وتمهيد وتسوية الطرق على مستوى المركز والقرى التابعة له، حيث نفذت الوحدات المحلية لكل من قرى، (دمشير ـ نزلة حسين ـ تله ـ بنى محمد سلطان ـ البرجايةـ دماريس) بالمنيا، وقريتى ( قلوصنا ـ بنى غنى) بسمالوط.

وقريتي ( نزلة البدرمان ـ تل بنى عمران) بمركز ومدينة ديرمواس جنوب المحافظة ، شنت حملات مكثفة للنظافة ، تم خلالها رفع المخلفات من نقاط التجميع ونقلها إلى الظهير الصحراوي الشرقي، في إطار الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمركز ، وخلق بيئة نظيفة آمنة خالية من التلوث.