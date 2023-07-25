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الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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"القاعدة" و"داعش" صناعة أمريكية.. فيديو

عناصر لتنظيم داعش
عناصر لتنظيم داعش الإرهابي يستقلون معدات أمريكية

قال المحلل السياسي محمد منير، إن  ظاهرة الاسلاموفوبيا هي ليست مستحدثة، ولكن هي ظاهرة بدأت مع بداية الدين الإسلامي، ومع بداية انتشار الإسلام بدأ الغرب يراه تهديدا للحضارة الغربية ولسيطرة الكنيسة في العصور الوسطى من وجهة نظرهم.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الصراع بدأ يتحول من صراع ديني إلى صراع  حضارات، ويمكن القول إن الإسلاموفوبيا في مرحلة قبل 11 سبتمبر تختلف عن بعد 11 سبتمبر.

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ذريعة لكراهية المسلمين

وأضاف أن 11 سبتمبر تم استخدامها كذريعة للترويج لكراهية المسلمين، وبدأت أمريكا تطور الفكرة بصناعة القاعدة وصناعة داعش وصناعة كل الجماعات المتطرفة الإرهابية اللي بدأت تغزي فكرة الإسلاموفوبيا في أوروبا، لتتخذها ذريعة لغزو بعض الدول.

ولفت إلى أنه مع ارتفاع عدد المسلمين في بريطانيا خلال العشر سنوات الأخيرة، بدأ يتصاعد لديها الإسلاموفوبيا، نحن نتحدث عن أكثر من مليون و200 ألف مسلم.

ونوه إلى أن الزيادة في عدد المسلمين سواء كانت عن طريق المهاجرين أو عن طريق من تحولوا إلى الدين الإسلامي، استغلها اليمين المتطرف لتصعيد الإسلاموفوبيا.

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