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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

بري يلتقي لودريان ويؤكد: يمكننا القول إن خرقًا فُتح في جدار الملف الرئاسي

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري

التقى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، بالمبعوث الرئاسي الفرنسي للبنان جان ايف لودريان، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وذلك بحضور الوفد المرافق له والسفيرة الفرنسية لدى لبنان آن جريو.

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جاء ذلك في مستهل زيارة لودريان الثانية لبيروت منذ توليه مهمته الشهر الماضي، حيث وصل إلى مطار رفيق الحريري الدولي بالعاصمة بيروت في وقت سابق اليوم.

واستمر اللقاء لأكثر من خمس وأربعين دقيقة، ثم غادر بعده لودريان دون الادلاء بتصريح .

ووصف الرئيس بري اللقاء مع الموفد الفرنسي بالجيد وقال: "يمكننا القول أن خرقًا في جدار الملف الرئاسي قد فتح".

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