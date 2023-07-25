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الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

جهود مكثفة في واقعة العثور على جثة بائع بمنزله بروض الفرج

بوابة الوفد الإلكترونية

تكثف  الادارة العامة  لمباحث القاهرة ، جهودهم لكشف ملابسات واقعة وفاة بائع عثر على جثته داخل شقته بروض الفرج وتوالت النيابة التحقيق .

 

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جهود مكثفة  فى واقعة العثور على جثة بائع فى منزله بروض الفرج

كانت البداية بتلقى قسم شرطة روض الفرج، بلاغًا من شقيقة المتوفي يفيد وفاة شقيقها يعمل- بائع سبح-، انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ.

جرى العثور على المتوفي والتحفظ على جثته بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة لحين تشريحها بمعرفة الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

ويقوم رجال المباحث بإجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات البلاغ لبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمها، وفحص علاقات المتوفي.

كما كشفت الاجهزة الامنية بالجيزة تفاصيل واقعة احتجاز شاب وانتحاره فى كرداسة، العصابة تستدرج الشباب عن طريق مواقع السوشيال ميديا، من خلال إعلانات مشبوهة عن ثم يجبروهم على تصورهم عاريا، وابتزازهم مقابل الحصول على مبالغ مالية وتهديدهم بالصور.

وكانت البداية بتلقى مركز شرطة كرداسة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط أحد الأشخاص من عقار بعزبة العسيلي بدائره المركز ، مما أسفر عن وفاته.

وعلي الفور أنتقل رجال المباحث إلي مكان الحادث ، وعثر علي جثة شاب وتبين سقوطة من علو أثناء محاولته الهروب من خاطفيه 

وتمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهمين ، وتم القبض عليهم ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة

ألقت الاجهزه الأمنية الجيزة،  القبض علي 4 متهمين فى واقعة احتجاز شاب داخل شقة سكنية بالطابق الرابع وانتحار الضحية قفزا من الشرفه بعزبة العسيلي بدائرة مركز شرطة كرداسة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.

حملة أمنية بدمياط لضبط الخارجين على القانون

وفي سياقٍ مُتصل، شنت أجهزة وزارة الداخلية حملة أمنية بدمياط لضبط الخارجين على القانون.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة .. فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط –كفر البطيخ– كفر سعد)وقسم شرطة (دمياط الجديدة)..أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط عدد (4) قضايا"إتجار" فى المواد المخدرة.. بإجمالى مضبوطات (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 15كيلو جرام –كمية من مخدر الهيدرو وزنت 3 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين- طبنجة–فرد خرطوشوعدد من الطلقاتلذات العيار) بحوزة (5متهمين "لعدد 3منهم معلومات جنائية").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتكثف أجهزة وزارة الداخلية جهودها من أجل ضبط كافة أنواع المُخالفات والجرائم، وذلك من أجل الوصول لمُجتمعٍ أكثر أمناً وأماناً. 

ويشن رجال الوزارة حملات يومية مُكبرة بهدف القبض على الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية والمُجرمين والبلطجية.

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