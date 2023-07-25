أستاذ زلازل يكشف علاقة ارتفاع درجات الحرارة بحدوث هزات أرضية.. فيديو

كشف الدكتور صلاح الحديدي، أستاذ الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، تفاصيل الزلزال الذي ضرب وسط تركيا صباح اليوم الثلاثاء، بقوة 5.6 على مقياس ريختر، مؤكدًا أن الزلزال لم يشعر به المواطنون في مدينة رفح، ولا توجد أي خسائر ناجمة عنه.

وقال إن درجات الحرارة وسخونتها في باطن الأرض لها علاقة بالزلازل التي تحدث أخيرًا، وكلما ارتفعت درجة حرارة باطن الأرض زادت احتمالية حدوث الزلزال.

ولفت إلى أن هناك حركة دورانية تحدث في الصفائح الخاصة بباطن الأرض، وترتفع لأعلى وبالتالي هناك زلازل تحدث في تركيا وشبه الجزيرة العربية.

صفيحة الأرض ترتطم:

وأوضح، أن صفيحة الأرض بمصر ترتطم مع صفيحة الأرض لأوروبا لذا نشعر بالزلازل التي تحدث في أوروبا، لافتًا إلى أن العالم الهولندي يسبب القلق من خلال المعلومات التي ينشرها دون دليل.

ولفت إلى أن العالم الهولندي يركز مع تركيا وشبه الجزيرة العربية فقط، وحقيقة توقعه للزلازل قد تصيب، أو تخطئ، وتساءل: “لماذا لم يتنبأ عن وجود زلزال أمريكا، الذي حدث خلال الأيام الماضية”.

وأكد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن العالم الهولندي فقد الثقة، منذ عدم حدوث زلزال مدمر يوم 8 مارس الماضي الذي أثار رعب المنطقة بسببه.