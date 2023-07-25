وزير الرياضة يهنئ زياد السيسي واتحاد السلاح بالفوز بأول ميدالية ببطولة العالم بإيطاليا

هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اللاعب زياد السيسي ومجلس إدارة الاتحاد برئاسة عبدالمنعم الحسيني والأجهزة الفنية والإدارية فوز لاعب المنتخب الوطني لسلاح السيف زياد السيسي بأول ميدالية برونزية لمصر ببطولة العالم المقامة حاليًا في إيطاليا.

وأعرب الوزير عن فخره واعتزازه بالإنجازات الرياضية التي يحققها الرياضيون المصريون على المستوى الدولي، وأشاد بالجهود التي يبذلها اللاعب زياد السيسي والمستوى الفني الذي ظهر به خلال العامين السابقين بفضل منظومة السلاح المصري المميزة والتي تعد أحد عناصر المنظومة الرياضية المصرية الناجحة.

وأكد الوزير على دعم الحكومة المصرية للرياضة والرياضيين، والتزامها بتوفير الدعم اللازم لتطوير الرياضة في مصر.

زياد السيسي يحقق برونزية تاريخية لمصر ببطولة العالم للسلاح بإيطاليا:

وحقق زياد السيسي، لاعب منتخب مصر لسلاح السيف، الميدالية البرونزية ببطولة العالم للمبارزة في الثلاثة أسلحة للرجال والسيدات، والتي تستضيفها مدينة ميلانو الإيطالية خلال الفترة من 22 حتى 31 يوليو الجاري.

وخسر السيسي في مباراة نصف النهائي من بطل جورجيا ساندرو بازادي المصنف الأول عالميًا باللمسة الذهبية بنتيجة 15-14 ليكتفي زياد بتحقيق الميدالية البرونزية في البطولة.

وتعد ميدالية السيسي هي الأولى في تاريخ منافسات الفردي على صعيد بطولات العالم للسلاح.

وافتتح لاعب منتخب مصر لسلاح السيف منافساته بالبطولة بمواجهة أندري نيكولايس، لاعب منتخب أيسلندا، وحقق الفوز عليه بنتيجة 15-7 بدور الـ64 الرئيسي قبل أن يحقق الفوز في دور الـ32 على لاعب منتخب رومانيا ماتي سيدو بتيجة 15-11.

وفي ثمن النهائي تمكن السيسي من الفوز على نظيره المجري تاماس ديكسي بنتيجة 15-13 ثم الفوز على بطل إيطاليا ميشيل جالو بنتيجة 15-14 باللمسة الذهبية في ربع النهائي ليتأهل لنصف النهائي قبل الخسارة أمام بطل جورجيا ويحقق برونزية المنافسات.

وتضم قائمة منتخب مصر للرجال كل من زياد السيسي ومحمد عامر وأدهم معتز ومدحت معتز ويشرف على فريق سلاح السيف الفرنسي فينسين وجمال عبداللطيف.



ويترأس بعثة منتخب مصر كل من: طارق الحسيني، نائب أول رئيس الاتحاد المصري للسلاح، وميرفت حسنين، عضو مجلس إدارة الاتحاد، كما يرافق البعثة كل من: أيمن غنيم، مدير إداري المنتخب، ومحمد الجمال، أخصائي الأحمال، ومحمد الششتاوي، طبيب الفريق، وإسلام سعيد مندوب البنك الأهلي.

ويحضر منافسات البطولة عبدالمنعم الحسيني، رئيس الاتحاد المصري للسلاح بصفته نائب الاتحاد الدولي.