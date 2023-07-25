تفاصيل اليوم الثاني من الأسبوع الثقافي بمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه

عُقدت فعاليات اليوم الثاني من الأسبوع الثقافي بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة اليوم الأحد 24/ 7/ 2023م، للحديث عن اسم الله "الرحيم"، حاضر فيه الأستاذ الدكتور أحمد ربيع عميد كلية الدعوة الإسلامية سابقًا، والأستاذ الدكتور هاني تمام أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر، وقدم له الدكتور أحمد القاضي المذيع بإذاعة القرآن الكريم، وكان فيه القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي قارئًا، والمبتهل الشيخ محمد الملطاوي مبتهلا، وبحضور الدكتور سعيد حامد مدير الدعوة بمديرية أوقاف القاهرة، والدكتور محمود حلمي مسئول الإرشاد الديني، والشيخ أحمد محمود محمد مدير إدارة وسط القاهرة، وجمع غفير من رواد المسجد.

وفي كلمته أكد الدكتور أحمد ربيع أن أسماء الله الحسنى هي أسماء سمى الله (عز وجل) بها نفسه في كتابه، أو على لسان أحد من رُسله، أو استأثر بها في علم الغيب عنده، لا يُشبهه ولا يماثله فيها أحد، مشيرًا إلى أن اسم الله "الرحيم" من أسمائه التي تشوق المؤمنين إلى صفاته، وتقربهم إلى كمالاته، وتغرس في نفوسهم أعظم الرجاء منه، قال (سبحانه): "وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ"، مبينا أن الرحمة من صفات الله (عز وجل) العظيمة التي تبعث في النفوس الأمل، والاطمئنان قال (سبحانه): "قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ"، وأن الله (عز وجل) واسع الرحمة، جزيل العطاء لمن آمن وعمل صالحًا، فمهما بلغت ذنوب العبد وكثرت خطاياه، ثم تاب وأناب إلى الله تاب الله عليه، وقبله وأجزل له المثوبة.

الرحيم اسم من أسماء الله الحسنى ومن صيغ المبالغة

وفي كلمته أكد الدكتور هاني تمام أن "الرحيم" اسم من أسماء الله الحسنى، وهو من صيغ المبالغة، ومعناه: أن الله (عز وجل) أرحم بعباده المؤمنين، ورحمته (سبحانه) تشمل كل الخلائق من قال (سبحانه): "وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ"، وهو أرحم الراحمين، كما بين أن "الرحمن" دال على الصفة القائمة به (سبحانه)، و"الرحيم" دال على تعلقها بالمرحوم، فكان الأول للوصف والثاني للفعل، مشيرًا إلى أن اسم الله "الرحيم" يعلمنا أن نتراحم فيما بيننا قال (صلى الله عليه وسلم): "الرَّاحِمونَ يرحَمُهم الرَّحمنُ تبارَك وتعالى؛ ارحَموا مَن في الأرضِ يرحَمْكم مَن في السَّماءِ"، وأن من يتعامل بالرحمة مع من في الأرض من إنسان، أو حيوان، أو طير شفقة ورحمة ومواساة، يرحمهم الرحمن برحمته التي وسعت كل شيء، فيتفضل عليهم بعفوه، وغفرانه، وإحسانه جزاء وفاقًا.