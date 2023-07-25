الإعدام لعاطل بتهمة التخلص من شاب في المرج

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، عاطلًا بالإعدام، والسجن المشدد 15 سنة لشريكيه لاتهامهم بإنهاء حياة شاب والشروع في التخلص من والده وشقيقه بالمرج.

تضمن أمر إحالة المتهمين محمد. و. ا عاطل، "ابراهيم. و. ا" عاطل وصديقه"صابر. ص في القضية رقم 28610 لسنة 2022 جنايات المرج وأنه علي إثر مشاجرة نشبت بين طرفي الواقعة، قام على اثرها المتهمين باعداد العدة، والتوجه لمحل اقامة المجني عليهم مستقلين دراجة بخارية ومحرزين اسلحة نارية وبيضاء، ومرددين عبارات تهديد ووعيد لوالد المجني عليه المتوفي وأهله قائلين" هنقتلك يا صبري انت وعيالك.

وأضاف أمر الإحالة: ما أن ظفر المتهمين بالمجني عليهم حتى اطلق المتهم الأول عيارا ناريا صوب المجني عليه المتوفي" اشرف صبري" واستقرت في صدره وجسده، والتي أودت بحياته في الحال، قاصدا ازهاق روحه.

كما شرعوا في إنهاء حياة شقيقه" صلاح صبري"18 عاما عامل بجراج سيارات، ووالدهم بان اطلق المتهم الأول صوبهم أعيرة نارية.

وباجراء التحريات اللازمة وسماع اقوال شهود العيان، تمكن رجال المباحث بقسم شرطة المرج من ضبط المتهمين الثلاثة، والاسلحة النارية والبيضاء المستخدمة في المشاجرة.

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم.