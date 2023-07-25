ضبط 9 منشآت طبية خاصة تعمل بدون ترخيص بالشرقية

نفذت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومفتشي إدارات "فاقوس، والحسينية، والصالحية" حملة للتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة بمراكز ومدن فاقوس والحسينية والصالحية.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط ٩ منشآت طبية خاصة تعمل بدون ترخيص، وبها نقص في الاشتراطات الصحية، كما تم ضبط مخالفات دوائية وبيئية في عدد من المنشآت الطبية الأخري، وهى عبارة عن أدوية فى أماكن غير مصرح لها ببيعها وأدوية مستوردة غير مسجلة بوزارة الصحة.

واكتشفت اللجنة عدم وجود رخصة تداول للنفايات الطبية الخطرة، ولا يوجد عقد محرقة في بعض المنشآت، ويتم التخلص من النفايات الخطرة بطريقة غير آمنة، مما يساهم في انتشار الأمراض والأوبئة، ومخالفة قانون البيئة، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وتحرير عدد ٩ محاضر جنح بمراكز شرطة فاقوس والحسينية والصالحية، وتم تحريز جميع الأدوية المخالفة، وجاري استصدار قرار غلق للمنشآت الطبية غير المرخصة.