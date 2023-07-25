صور.. الفوم بارتى يجذب السائحين بشواطئ مرسى علم

جذب كرنفال الفوم بارتي آلاف السياح الأجانب على شواطئ مرسي علم هربا من حرارة الجو تزامنا مع موسم الصيف وارتفاع درجة الحرارة وحرص السياح على التفاعل في كرنفال الفوم والاستمتاع بأجواء مرسي علم وحرصوا على التقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على السوشيال ميديا مما يساهم في تنشيط السياحة لشواطئ مرسي علم.

وكشف عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر ومنظم فعاليات كرنفال الفوم بارتي جذب آلاف السياح الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية بفنادق مرسي علم من 12 جنسية اوروبية والذين حرصوا على الاشتراك في كرنفال الفوم أثناء قضاء إجازتهم بفنادق مرسي علم.

لافتا أن كرنفال الفوم تم تنظيمه على الشواطئ المفتوحة باستخدام مدفع الفوم وكميات من الصابون ولاقي ذلك قبول وإعجاب السياح الأجانب والمصريين من نزلاء الفنادق.

وحرص السياح الأجانب والمصريين على التفاعل والرقص على أنغام الموسيقى بمشاركة فرق الأنيميشن والتقاط الصور التذكارية ونشرها على السوشيال ميديا مما يساهم في جذب الشواطئ على مرسي علم.

ومن جانبه أشار رامي فايز نائب رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر فى تصريحات صحفية أن الفنادق تحرص على عمل مهرجانات وحفلات على الشواطئ بصفة أسبوعية بهدف تنشيط السياحة لافتاً إلى إقبال السياح من 12 دولة اوروبية على شواطئ مرسي علم حيث استقبلت الفنادق والمنتجعات السياحية حوالي 30 ألف سائح الأسبوع الجاري والأكثر وصولا سياح ايطاليا وألمانيا والتشكيك وبولندا.

الفوم

الفوم

الفوم

الفوم

الفوم

الفوم

الفوم

الفوم

الفوم

الفوم