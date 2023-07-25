ابتهالية كبرى لكبار المبتهلين السبت القادم بمسجد الإمام الحسين

تقيم وزارة الأوقاف المصرية، أمسية ابتهالية كبرى لكبار المبتهلين مساء السبت القادم 29 يوليو 2023م عقب صلاة العشاء بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة.

يأتي ذلك في إطار دور وزارة الأوقاف الريادي في عمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، ونشر سماحة الإسلام، وإحياء دولة الابتهال الديني.

والمبتهلون هم:

1. المبتهل/ عبد اللطيف العزب وهدان.

2. المبتهل/ أحمد مقلد.

3. المبتهل/ حسين السويفي.

4. المبتهل/ محمد عبد الحميد جاد.

5. المبتهل/ عبد الله بدران.

6. المبتهل/ مصطفي الشجري.

7. المبتهل/ أحمد راشد.

8. المبتهل/ محمد عادل الأعسر.

9. المبتهل/ محمود صوفي.

10. المبتهل/ زياد عادل.

والأمسية الابتهالية بإشراف فني للشيخ/ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، والدكتور/ أسامة فخري الجندي مدير عام شئون القرآن الكريم.

والدعوة عامة ومفتوحة للجميع

أعلام دولة التلاوة المصرية يستكملون الختمة

يستكمل كبار أعلام دولة التلاوة المصرية الختمة المرتلة بدار القرآن الكريم بمركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة، قراءة الجزء الثاني من القرآن الكريم.

تعقد المقرأة يوم الاثنين 31 يوليو 2023م برئاسة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، وعضوية كل من: القارئ الشيخ عبد الناصر حرك، والقارئ الشيخ قطب الطويل، والقارئ الشيخ هاني الحسيني، والقارئ الشيخ ياسر الشرقاوي، والقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، والقارئ الشيخ محمد فتح الله بيبرس، والقارئ الشيخ إبراهيم الفشني، والقارئ الشيخ محمود عبد الباسط الحسيني، وسيتم نقلها على الهواء مباشرة الساعة الحادية عشرة صباحًا عبر شاشة القناة الفضائية المصرية.