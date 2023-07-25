رئيس أزهر البحر الأحمر يشارك في انتقاء اللاعبين بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي

شارك فضيلة الدكتور محمد حسانين عبد اللاه رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية اليوم الثلاثاء الموافق ٢٥ يوليو ٢٠٢٣م؛ فعاليات المؤتمر الصحفي الذي نظمته مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر بمجمع اعلام الغرقة برعاية حسن خلف وكيل وزارة مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، تحت رعاية وتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر؛ وذلك بشأن الإعلان عن قبول دفعة جديدة من اللاعبين للانضمام للمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالبحر الأحمر فى ألعاب القوى والملاكمة والتايكوندو.

وقد أكد " حسانين" خلال حديثه الذي ألقاه بالمؤتمر الصحفي، للشباب بأهمية الحرص على ممارسة الرياضة بصفة مستمرة ؛ موضحا أهميتها وفوائدها العديدة؛ خاصة للشباب والمراهقين ؛ وأن ممارسة الرياضة يوميا تعمل على حماية هؤلاء الشباب من الأخطاء والوقوع فى الزلل ومنها التدخين وغيرها ، مشيرا إلى أن ممارسة الرياضة أيضا تعمل على زيادة عملية النمو لدى المخ وتنشيط خلايا العقل والذكاء، وزيادة قوة ونشاط الذاكرة طويلة وقصيرة المدى على حد سواء، وتحسن الحالة المزاجية والنفسية وتحسن الدورة الدموية مما يعني تقوية المناعة لدى أبنائنا وبناتنا، وفوائد ممارسة الرياضة لا تعد ولا تحصى، مشيرا فضيلته لدور مديرية الشباب والرياضة بالبحر الاحمر بقيادة حسن خلف ، فى الحرص على تنمية مواهب شباب البحر الأحمر بصفة عامة، ويظهر ذلك جليا فى كافة مراكز الأندية التابعة للمديرية والحرص على متابعة جميع الأنشطة الرياضية.

المؤتمر

المؤتمر