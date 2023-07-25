المحليات تتابع حملات محافظة المنيا على الأسواق

تابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظة المنيا ، في حملات الرقابة على الأسواق ومنع الغش التجاري والإحتكار، وذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية ، بضرورة توفير إحتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات .

التصدى لكافة أشكال الغش التجارى وتوفير السلع بالاسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين في ظل آثار الازمة الاقتصادية العالمية وإرتفاع الأسعار، ففي محافظة المنيا، وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية ، بمتابعة وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية ، على مستوى كافة مراكز ومدن وقرى المحافظة بشكل مستمر

التعاون مع مديرية التموين لضبط الأسواق ، والتأكد من المعروضات والإلتزام بالأسعار المقررة والمعلنة، فضلاً عن الحملات اليومية على المخابز البلدية ، وتحرير محاضر فورية للمخالفين حفاظاً على حقوق المواطنين.

ومن جانبه ، قال رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المنيا ، إن الوحدة المحلية بالتعاون مع إدارة التموين ، نفذت حملات تفتيشية على مخابز قرى بردنوها ، وأسفرت الحملات عن تحرير ١٣ محضرا تموينيا ، منها ، (نقص وزن،إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم وجود ميزان، عدم نظافة، عدم صرف بون ) ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وفى مركز ومدينة سمالوط شمال المحافظة ، أعلن رئيس المركز تحرير ٣٣ محضرا تموينيا ، خلال حملة مكبرة على المخابز البلدية بقريتى قلوصنا ، و بنى خالد ، للتأكد من جودة الخبز المنتج، حيث تنوعت المحاضر بين ، ( نقص وزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، توقف عن الإنتاج، عدم نظافة أدوات العجن )، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا ، أن الوحدة المحلية حررت ١٨ محضرا تموينيا للمخابز البلدية المخالفة ، خلال حملة بقرى تل بنى عمران، وتنوعت المخالفات بين، ( نقص وزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم الإعلان، وعدم نظافة، وعدم صرف بون ) ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.