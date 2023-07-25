انطلقت اليوم الثلاثاء، جلسات خاصة للحوار الوطني لبلورة التوصيات لمشاريع قوانين، وهي جلسات جديدة ونوعية، وتضم عددًا محدودًا من المشاركين على عكس الجلسات الحوارية والنقاشية والتي انعقدت خلال الأسابيع الماضية.

جلسات خاصة للحوار الوطني

ويمثل الفرق بين الجلسات النقاشية والجلسات النوعية بالحوار الوطني، أن الجلسات النقاشية كان يدور فيها الحديث حول عدد من الموضوعات والقضايا للخروج بعدد من التوصيات، عكس الجلسات النوعية، التي تتم بلورة النتائج من خلالها استعدادًا لتقديمها على شكل مشروع قانون أو اقتراحات لمجلس أمناء الحوار الوطني.

وبدأت أولى الجلسات اليوم ضمن أعمال المحور السياسي وتحديدًا لجنة مباشرة الحقوق السياسية، ومن المقرر انطلاق جلسة نوعية جديدة اليوم تضم عددًا محدودًا من الخبراء وذوي الخبرة فيما يخص أعمال المحور المجتمعي وتحديدًا لجنة الصحة.

جاء ذلك في تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة إكسترا نيوز.



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