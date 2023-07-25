إنفلاب سيارة نقل محملة بــ 35 طن زيت بالمنيا

شهد الطريق الصحراوي الغربي بنطاق محافظة المنيا ، اليو الثلاثاء حادث انقلاب سيارة مقطورة محملة بـ 35 طن زيت طعام وصابون ، دون وقوع أي إصابات بشرية، تحرر محضر بالحادث ، واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وتم إزالة أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات بالطريق الصحراوي الغربي، وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرة أمن المنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة ، يتضمن إنقلاب سيارة نقل بمقطورة محملة بزيت الطعام وصابون، وأدى الإنقلاب إلى اشتعال السيارة، مما تسبب في غلق الطريق الصحراوي الغربي المار امام مركز وممدينة ملوي، جنوب المحافظة

وعلي الفور إنتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث مركز شرطة ملوي، ورجال الحماية المدنية وسيارات الإطفاء ، للسيطرة على الحريق، وتم فصل المقطورة عن كابينة قيادة السيارة، وتمت السيطرة على الحريق، وبحصر المحتويات في المعاينة المبدئية ، تبين أنها كانت تقل 1600 كرتونة، عبار عن 16 طن زيت طعام، و 16 طن من الصابون.

وقد تسبب الحريق في خسائر ببعض كراتين الزيت ، وتحرر عن الحادث المحضر اللازم، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ، وتم إزالة أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات بالطريق الصحراوي الغربي.