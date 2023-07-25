وفاة شابين غرقًا في مياه الترعة بأطفيح

فقد شابين حياتهما، غرقًا خلال الاستحمام بإحدى الترع في أطفيح، وتم انتشال الجثتين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بغرق شخصين في ترعة بقرية تابعة لمركز أطفيح، انتقل على الفور رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن شابين تعرضا للغرق لعدم إجادتهما السباحة.

تم انتشال الجثتين، والاستماع لأقوال عدد من شهود العيان، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

في سياق آخر، كشفت أجهزة الأمن في الجيزة، تفاصيل واقعة احتجاز شاب وانتحاره فى كرداسة، العصابة تستدرج الشباب عن طريق مواقع السوشيال ميديا، من خلال إعلانات مشبوهة عن ثم يجبروهم على تصورهم عاريا، وابتزازهم مقابل الحصول على مبالغ مالية وتهديدهم بالصور.

كانت البداية بتلقى مركز شرطة كرداسة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط أحد الأشخاص من عقار بعزبة العسيلي بدائره المركز ، مما أسفر عن وفاته.

وعلي الفور أنتقل رجال المباحث إلي مكان الحادث ، وعثر علي جثة شاب وتبين سقوطة من علو أثناء محاولته الهروب من خاطفيه.

وتمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهمين ، وتم القبض عليهم ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ألقت الاجهزه الأمنية الجيزة، القبض علي 4 متهمين فى واقعة احتجاز شاب داخل شقة سكنية بالطابق الرابع وانتحار الضحية قفزا من الشرفه بعزبة العسيلي بدائرة مركز شرطة كرداسة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.

من ناحية أخرى، شنت أجهزة وزارة الداخلية حملة أمنية بدمياط لضبط الخارجين على القانون.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة .. فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط –كفر البطيخ– كفر سعد)وقسم شرطة (دمياط الجديدة)..أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط عدد (4) قضايا"إتجار" فى المواد المخدرة.. بإجمالى مضبوطات (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 15كيلو جرام –كمية من مخدر الهيدرو وزنت 3 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين- طبنجة–فرد خرطوشوعدد من الطلقاتلذات العيار) بحوزة (5متهمين "لعدد 3منهم معلومات جنائية").