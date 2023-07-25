لجنة اشراف انتخابات اتحاد الأوراق المالية تستكمل أورق المرشحين

طلبت لجنة الأشراف على طلبات الترشح على انتخابات عضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية، من بعض المرشحين استكمال أوراق الترشح، حيث تبين للجنة أثناء الفحص عدم استكمال بعض زيادة.

وصل عدد المتقدمين للترشح، وقاموا باستيفاء الأوراق كاملة 19 مرشحا يمثلون كافة المقاعد التي تجرى عليها الانتخابات، حيث طلبت اللجنة من المرشحين مستند السجل التجاري للشركة ومنصب المقتدم.

شهد مقعد شركات السمسرة منافسة مشتعلة، واقبالا كبيرا، حيث تقدم على المقعد قبل يوم من انتهاء تلقي طلبات الترشح 5 مرشحين عوني عبدالعزيز رئيس مجلس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، وأسامة جمال ممثلا عن شركة النعيم لتداول الأوراق المال، أحمد سيد ممثلا شركة فيصل، وجيهان يعقوب ممثلة عن شركة إيجي ترند لتداول الأوراق المالية، وممثل لشركة أكيومن، فيما ترشح أشرف سلمان وزير الاستثمار الأسبق عضو مجلس ادارة مستقل من ذي الخبرة، وكذلك أحمد مروان رئيس مجلس إدارة سيجما عن القوابط، ومعتز عشماوي عن السمسرة.

كما كان من ابرز الأسماء المرشحة على نشاط إدارة الصناديق والمحافظ والاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وباقي الأنشطة الأخرى، راندا حامد ممثلة عن شركة عكاظ، ومحمد يونس رئيس حمعية المحللين الفنيين ، ومحمد كمال خبير أسواق المال، المتوقع أن تكون منافسة شرسة بينهما، وأيضا حاتم البنا، ومحمد جاب الله عضو مجلس إدارة رؤية أون لاين.

ووصل عدد السيدات المشاركات في الانتخابات إلي 3 سيدات، بواقع سيدتين عن السمسرة، وواحدة عن الصناديق.، واحمد اكرام عن امناء الحفظ....يصل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بموجب التعديلات الأخيرة على النظام الأساسي لعدد 13 عضواً يمثلون كافة الأنشطة العاملة في سوق الأوراق المالية، ويعد سليمان نظمي العضو المنتدب لشركة الأهرام للسمسرة في الأوراق المالية رئيس اللجنة التأسيسية.