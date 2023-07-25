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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مانشستر يونايتد يدرس تقديم عرض لضم نجم المغرب

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

يفكر مانشستر يونايتد الإنجليزي في تقديم عرضًا رسميًا للدولي المغربي سفيان أمرابط، بعد المستويات المميزة للاعب خلال المواسم السابقة.

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وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أن إيريك تين هاج، المدير الفني لليونايتد، معجب للغاية بإمكانيات اللاعب، بعدما أصبح أحد أفضل لاعبي خط الوسط في الدوري الإيطالي “الكالتشيو” خلال الموسمين الماضيين.

وأشارت إلى أن مدرب اليونايتد تواصل مع أمرابط، من أجل معرفة رأيه فيما يخص انتقاله للفريق الإنجليزي خلال الموسم المقبل.

وأوضحت أن الدولي المغربي أبدى موافقة قوية في الانضمام للفريق الأحمر، بعدما رفض الانتقال لليفربول خلال الميركاتو الحالي.

في سياق متصل، ترددت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية عن أن ليفربول متمسك بضم أمرابط، لكن اللاعب ينتظر تحرك مانشستر يونايتد خلال الفترة المقبلة.

وكان أمرابط قد نجح في الوصول للمركز الرابع في بطولة كأس العالم 2022 بقطر مع المغرب، ليصبح أول منتخب عربي وإفريقي يحقق هذا الإنجاز.

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