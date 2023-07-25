انتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر اليوم الثلاثاء أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة و 582 شاحنة بضائع و 175 سيارة ، وشملت حركة الواردات 11500 طن بضائع عامة ومتنوعة و 382 شاحنة بضائع و 148 سيارة بينما شملت حركة الصادرات 5500 طن بضائع عامة ومتنوعة و 200 شاحنة بضائع و 27 سيارة .



ويستعد ميناء سفاجا البحرى اليوم لاستقبال السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية وتغادر الميناء العبارتين القاهرة وامل و استقبل الميناء بالأمس العبارتين القاهرة وامل وغادرت الميناء السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس.و شهد ميناء نويبع البحرى تداول 1500 طن بضائع عامة ومتنوعة و125 شاحنةبضائع من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينة سينا . واستقبل ميناء بورتوفيق بالامس السفينة GAZ CONCARD وعلي متنها 5100 طن بروبلين قادمة من الامارات .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2175 راكبا بموانيها.





هذا وكان المركز الإعلامي لموانئ البحر الاحمر قد أعلن تحقيق تداول مقداره 3 مليون و500 الف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال النصف الاول من عام 2023 بنسبة زيادة 15% عن الفترة المثيلة للعام الماضي حيث سجلت الصادرات 2.3 مليون طن بضائع بنسبة زيادة 80% عن الواردات خلال نفس الفترة والتي سجلت 1.2 مليون طن كما حققت الصادرات نسبة زيادة 19% عن الفترة المثيلة للعام الماضي ( 2022 ) فيما سجلت الواردات ارتفاع بنسبة 9% عن الفترة المثيلة للعام الماضي ( 2022 ) وتركزت الزيادة بمينائي سفاجا ونويبع .



حيث شهد ميناء سفاجا تداول 3.6 مليون طن بضائع بنسبة زيادة 20% عن الفترة المثيلة للعام الماضى بكمية وارد 1.1 مليون الف طن وصادر 1.4مليون طن بينما شهد ميناء نويبع تداول 350 الف طن بنسبة زيادة 39% عن الفترة المثيلة للعام الماضى بكمية وارد 62 الف طن و صادر 288 الف طن بضائع ، فيما شهد ميناء السويس تداول 61 الف طن بضائع بكمية وارد 36 الف طن وصادر 25 الف طن بضائع وشهد ميناء الزيتيات وصول 59 الف طن بروبلين وامونيا بينما شهد ميناء الحمراوين تصدير 430 الف طن فوسفات.



ووجه اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع وتوفير كافة الخدمات للسفن المتراكية على الارصفة مشيرا الى أن زيادة الصادرات عن الواردات بموانى الهيئة يأتى نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانى المصرية وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات من خلال شبكة الطرق التى تربط المحافظات بالموانى الرئيسية و كذا اعمال التطوير التى تمت بموانى الهيئة و زيادة مساحتها و انشاء الساحات و تطوير منظومة العمل بالموانى بالتنسيق مع اعضاء المجتمع المينائى و قيام الهيئة بتقديم كافة التسهيلات للشركات الملاحية لجذب المزيد من الخطوط الملاحية.