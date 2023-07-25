وزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع شركة «إيني»

ضمن برنامج زيارته لدولة إيطاليا..

شهد وزير الصحة والسكان، توقيع اتفاقية تعاون لدعم مشروع إنشاء مركز تدريب للكوادر الصحية بمحافظة بورسعيد، ضمن شراكة طويلة الأجل مع شركة ENI «إيني» الإيطالية، ومصر تهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن المصري، وذلك ضمن برنامج زيارة الوزير لدولة إيطاليا.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن شركة Eni تتعاون مع وزارتي الصحة، والبترول في مصر من أجل الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وأضاف «عبدالغفار» أن توقيع البروتوكول جاء عقب عدة زيارات لوزير الصحة والسكان، تفقد خلالها مستشفيي جميلي Gemelli وبامبينو جيزو Bambino Gesu، كمؤسسات إيطالية متميزة في المجالات العلاجية والبحثية.

وقال «عبدالغفار» إن الوزير اطلع خلال زيارته على أحدث الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيين، وأشاد بالأنظمة البحثية والعلاجية المتبعة في علاج المرضى والتطور البحثي الكبير في مجال اكتشاف الأمراض وبروتوكولات العلاج.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الزيارتين أعقبهما اتفاق مبدئي على التعاون في نقل الخبرات البحثية والعلاجية الإيطالية إلى مستشفيات وزارة الصحة والسكان، وكذلك تدريب الكوادر الطبية المصرية في تلك المستشفيات.

جدير بالذكر أن مستشفى جميلي هو أحد أكبر المستشفيات الجامعية في أوروبا والأكبر في إيطاليا، ويقدم خدماته في كل التخصصات الطبية، وله ريادة عالمية في التكنولوجيا الطبية والبنية التحتية الطبية، من التشخيص إلى الروبوتات الجراحية، وغرف العمليات الهجينة، بينما يعد مستشفى بامبينو جيزو مستشفى أكاديمي من الدرجة الثالثة، ويقدم أكثر من 20 تخصصًا من الرعاية الصحية من خلال 10 أقسام للأطفال.