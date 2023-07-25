عبدالحميد يدعم الزمالك قبل لقاء الاتحاد المنستيري

دعم جمال عبدالحميد، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في السعودية، على زملائه فى مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب عكاظ من أجل مؤازرة اللاعبين والجهاز الفني قبل مباراة الاتحاد المنستيري المقبلة في البطولة العربية.



ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباريات البطولة العربية التي ستنطلق يوم 27 يوليو الجاري في السعودية.

قائمة الزمالك:

في حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

في خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبدالمجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

في خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبدالرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبدالرازق "شيكابالا".

في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسى – علي ياسر.

يستهل الزمالك مشواره بالبطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم الجمعة 28 يوليو ثم الشباب السعودي يوم الإثنين 31 من الشهر ذاته ثم النصر السعودي يوم 3 أغسطس.