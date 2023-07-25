كيف تحكمت حملة "خليها تمشش " في ضبط أسعار البيض بالأسواق

انتشرت في الآونة الأخيرة العديد من الحملات المناهضة لغلاء الأسعار السلع الاساسيه على المعيشة نتيجة للأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم من ناحية وخطة الإصلاح الاقتصادي من ناحية أخرى، مما يجعل عدم الانضباط فى الاسعار البيض فى السوق ، ولكن اطلاق بعض الحملات لمقاطعتها تجعل المواطن هو المتحكم الاول فى تحديد اسعار السلع الاستهلاكية.

وظهرت خلال الفترة الماضية العديد من حملات المقاطعة للمطالبة بتعديل اسعار البيض فى السوق ، وعدم استغلال المواطنين .

اطلقت جمعية مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك حملة منذ اكثر من عام لمقاطعة بيض المائدة تحت اسم "خليها تمشش"، في خطوات مهمة لإجبار كبار منتجي البيض على تخفيض أسعارهم، بعد أن وصل سعر طبق البيض إلى 60 جنيها فى ذلك الوقت.

مواطنون ضد الغلاء تطلق حملة خليها تمشش:

وقال محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، في تصريح سابق، إن تكلفة إنتاج طبق البيض تقل عن 26 جنيها ويباع بسعر مبالغ فيه يصل 60 جنيها.

حملة خليها تمشش:

وتابع: 'يجب معالجة الأرباح الاحتكارية والانتهازية، حيث يتم استغلال زيادة معدلات الاستهلاك هذا المنتج مع بداية العام الدراسي'.

وتمهل الجمعية اتحاد منتجي الدواجن مهلة 24 ساعه للنزول بالسعر إلى 35 جنيها، وطبقا للتكلفة الحدية لهذا المنتج بالغ الأهمية للأسرة المصرية وبخاصة الأطفال في مرحلة البناء الجسدي.